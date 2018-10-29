İmar Barışı'na yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçen İmar Barışı'na yönelik alaka vatandaşlar tarafından devam ediyor. Peki, İmar Barışı son başvuru tarihi ne zaman? İşte, Barış'ın bitiş tarihi...
İMAR BARIŞI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek İmar Barışı başvurularının uzatıldığını ifade eden Bakan Kurum, "Burada çok yoğun bir başvuru var. Bugün itibariyle yaklaşık 8 milyon 150 bin vatandaşımız başvurdu ve başvurduğu bedel de yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira oldu. Başvuru talebi 13-14 milyon olmasını bekliyoruz ve gerçekten yoğun bir şekilde oluyor. Bu başvuru sürecini de 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatmayı hedefliyoruz.
Bunu uzatıp, vatandaşımızın bundan daha çok yararlanması noktasında inşallah süreci uzatıp devletimiz, daha çok vatandaşı ile barışmış olacak. Tekrar söylüyorum bu barış, yeni bina yapmak değildir. Yeni bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu noktada hem biz, hem belediyelerimiz hem de valiliklerimiz bunun takibini yapıyor olacak" diye konuştu.
İMAR AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı ek inşaat alanları içeren tüm yapıları kapsayacak. İnşaat halindeki yapılarda 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bitmiş kısımları için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartıyla yapı kayıt belgesi alabilecek.
Yapı kayıt belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilecek. İmar barışından hazine arsası üzerinde yapısı olan kişilerde yararlanabilecek. Fakat bu kişilerin yapı kayıt belgesi aldıktan sonra arsayı da almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapması gerekmektedir. Rayiç bedel üzerinden alınabilecek olan bu arsaların satış bedeli, en az yüzde 10’u peşin ödenmek üzere 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Yapılacak olan taksit tutarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
İmar barışı için başvurular E-devlet üzerinden online olarak ya da bakanlık tarafından açıklanan lisanslı kurulular tarafından kabul edilecek. 8 Haziran Cuma günü başlayan başvurular Vatandaşlar ‘Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Formu’ aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvuru formunda yapının sahibinin kimlik bilgileri ile yapının bilgilerinin yazılacağı bölümler bulunacak. Formda belirtilen yapı tipini seçerek arsa büyüklüğünü ve arsanın emlak vergisi rayiç değerini Maliye Bakanlığı’nın Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan öğrenerek beyan edecek.
Başvuruda bulunan kişiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt bedellerini ödeyebilecek. Yapılacak başvuru için yapı maliyeti, arsa emlak değeri toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapılarda ise yüzde 5 olarak yatırılacak. İmar barışı ile konutu tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü için abonelik alamayan vatandaşlar cezaları iptal edilecek, elektrik, su, doğalgaz bağlantısı hemen yapılabilecek. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek. Ancak yüzde 3'ün tek tip olarak uygulanması öngörülüyor.
İMAR AFFI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Başvurularını tamamlayan kişiler kayıt sırasında verilen başvuru numarası ile paralarını Ziraat Bankası’na yatıracak. Ziraat Bankası'ndan ‘Başvuru numarası’ ile fatura öder gibi imar barışı ödemeleri kolaylıkla yapılabilecek. Başvuru sonrasında ödemelerini yapan kişilerin başvuru işlemleri tamamlanmış olacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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