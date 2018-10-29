31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek İmar Barışı başvurularının uzatıldığını ifade eden Bakan Kurum, "Burada çok yoğun bir başvuru var. Bugün itibariyle yaklaşık 8 milyon 150 bin vatandaşımız başvurdu ve başvurduğu bedel de yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira oldu. Başvuru talebi 13-14 milyon olmasını bekliyoruz ve gerçekten yoğun bir şekilde oluyor. Bu başvuru sürecini de 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatmayı hedefliyoruz.

Bunu uzatıp, vatandaşımızın bundan daha çok yararlanması noktasında inşallah süreci uzatıp devletimiz, daha çok vatandaşı ile barışmış olacak. Tekrar söylüyorum bu barış, yeni bina yapmak değildir. Yeni bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu noktada hem biz, hem belediyelerimiz hem de valiliklerimiz bunun takibini yapıyor olacak" diye konuştu.

İMAR AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı ek inşaat alanları içeren tüm yapıları kapsayacak. İnşaat halindeki yapılarda 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bitmiş kısımları için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartıyla yapı kayıt belgesi alabilecek.

Yapı kayıt belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilecek. İmar barışından hazine arsası üzerinde yapısı olan kişilerde yararlanabilecek. Fakat bu kişilerin yapı kayıt belgesi aldıktan sonra arsayı da almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapması gerekmektedir. Rayiç bedel üzerinden alınabilecek olan bu arsaların satış bedeli, en az yüzde 10’u peşin ödenmek üzere 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Yapılacak olan taksit tutarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak.