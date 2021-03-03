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imece summit'te tarih ve konuşmacılar belli oldu

Sürdürülebilir bir toplum ve gezegen için düşünen, üreten düşünür, iş insanı, akademisyen ve fikir önderleri Zorlu Holding’in ev sahipliğinde düzenlenecek imece summit’te buluşuyor. ‘imece summit Geleceğe Etki Zirvesi’nde katılımcıların yeni ekonomi modelleri ve şirketlerden iklim krizine, yeni üretim şekillerine, etki odaklı girişimlerden değişimin öncüsü ve tetikleyicisi liderler ve topluluklara kadar uzanan birbiriyle bağlantılı birçok mesele ve sistemi bütüncül şekilde değerlendirebilme imkanı bulacakları belirtildi

imece summit'te tarih ve konuşmacılar belli oldu
HABERTURK.COM

Bu yıl 18-19 Mart 2021 tarihlerinde “Geleceğe Etki” temasıyla çevrimiçi gerçekleştirilecek imece summit, iş dünyası, sivil toplum, akademi, kamu, girişimcilik ekosistemi gibi farklı sektörlerden etki odaklı çalışmalarıyla bilinen yüzlerce değişim öncüsünü bir araya getirecek.

Etkinlik, Zorlu Holding’in ev sahipliğinde, imece’nin yürütücülüğünde, ATÖLYE, BMW Foundation, B Lab Europe, S360 ve SIX’in içerik ve ağ partnerliğinde, Açık Açık, Ashoka Türkiye, Impact Hub İstanbul, İstasyonTEDÜ, KUSIF, Mikado, SDGIA, TSGA ve UNDP Accelerator Labs’in oturum partnerliğinde, De-Coder’in küratörlüğünde düzenlenecek.

Yapılan açıklamaya göre, "Değişim öncüsü birey ve kurumların dönüşümü yönetmesi ve hızlandırmasını nasıl sağlayabiliriz?” ve “Bu amaçla sektörler, kurumlar, bireyler arası bilgi aktarımı ve işbirliğini nasıl kolaylaştırabiliriz?” temel soruları çerçevesinde düzenlenecek imece summit Geleceğe Etki Zirvesi, “etki yaratan topluluklar”, “etki yaratan finans”, “etki yaratan iş dünyası”, “etki yaratan liderlik” ve “etki yaratan organizasyonlar” temaları etrafında bir dizi panel, konuşma, atölye ve ağ geliştirme çalışmaları ile yuvarlak masa toplantılarından oluşacak.

Zirvenin konuşmacıları arasında;

• “Değişim Gerçekten Mümkün mü?” başlıklı oturumda KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve Chicago Üniversitesi Ekonomi Profesörü Ufuk Akçiğit;

• “Yerel Yönetimlerin Değişimi Yönetmedeki Rolü” başlıklı oturumda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin;

• “Değişim İçin Hızlandır” başlıklı oturumda Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Öğrencisi Deniz Aycan, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Teyit Kurucusu Mehmet Atakan Foça, UNDP Türkiye Ülke Ofisi Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov;

• “Finansta Dönüşüm Mümkün mü?” başlıklı konuşmada Volans Kurucusu, Yazar, Düşünür John Elkington, “Sosyal İnovasyon İçin Tasarım Yaklaşımını Dönüştürmek: Topluluğa Sahiplenme Kültürü Kazandırma” başlıklı konuşmada ideo.org Kurucu Ortağı ve CEO’su Jocelyn Wyatt, “Daha İyi Bir Gelecek Yaratmadaki Müttefikiniz: İş Dünyası” başlıklı konuşmada Imperative 21 CEO’su Jay Coen Gilbert, “Network Liderliği” başlıklı konuşmada UC Berkeley Haas İşletme Fakültesi Sosyal Sektör Liderliği Merkezi Kıdemli Üyesi Jane Wei–Skillern, “Finans Sistemine Yeniden Bakmak” başlıklı konuşmada Ekonomist ve Yazar Tim Jackson, “21. Yüzyılda Kurumların Rolü Ne Olacak?” başlıklı konuşmada Presencing Enstitüsü Kurucu Başkanı Otto Scharmer yer alacak.

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