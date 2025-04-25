Immobile'den Fenerbahçe sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta açılış maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Ciro Immobile, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE MAÇINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ" Son haftalar yaklaşıyor, son haftalar çok önemli. Gelecek hafta Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi bir mentalite gösterdik bugün. Sonuçlar istediğimiz gibi gitmedi ama ligin son bölümünü iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. REKLAM

"ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM" Çok mutluyum. Benim için, bir santrfor için goller atmak çok önemliydi. Ben de zor zamanlar geçirdim. Hakkımda gerçek olmayan şeyler konuşuldu ama hem kendim hem de takım için mutluyum.