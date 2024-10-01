Immobile zirveye yerleşti!
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederken Ciro Immobile duble yaptı. Immobile böylece 7. hafta sonunda gol krallığında da zirveye yerleşti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek ligde 5. galibiyetini aldı.
Siyah-beyazlıların ilk golü Gedson Fernandes'ten gelirken diğer iki golü Ciro Immobile kaydetti.
İtalyan yıldız, Kayseri'de bu sezon deplasmandaki ilk gollerini de attı.
Ligdeki Samsunspor ve Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde ise Lugano ve Ajax deplasmanlarında sessiz kalan Immobile, Kayseri'de duble yaparak yıldızlaştı.
Immobile böylece Beşiktaş'ta 10 resmi maçta 10 gole ulaştı. İtalyan yıldız, Süper Lig'de 6 gole imza atarken Avrupa Ligi'nde 2, Süper Kupa'da ise 2 gol kaydetti.
Immobile böylece 7. hafta sonunda gol krallığında da zirveye yerleşti.
6 golle Süper Lig gol krallığının zirvesinde yer alan Immobile'yi 5'er golle Fenerbahçe’den Dzeko ve Başakşehir'den Figueiredo takip ediyor.