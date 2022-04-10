Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mart ayının son haftalarında duyurulan İmsakiye 2022 ile Ramazan ayı boyunca illere göre iftar ve sahur saatleri belli oldu. İslam dinine göre mübarek kabul Ramazan ayında Müslümanlar 30 gün boyunca oruç tutacak ve her akşam teravih namazı için camilerde buluşacak. Bu yıl da orucun başlayacağı imsak (sahur) saati ile orucun açılacağı iftar saatleri Müslümanların gündeminde.

Ülkenin dört bir yanında ilgiyle takip edilen 2022 Ramazan imsakiyesi de Ramazan ayı başlamadan önce duyuruldu. 2022 Ramazan ayı, 2 Nisan Cumartesi günü tutulan ilk oruçla başladı. İşte il il iftar ve sahur saatlerinin yer aldığı Ramazan imsakiyesi

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