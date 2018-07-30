Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliğinin verdiği bilgiye göre, hava şartlarından dolayı bu sene erken başlayan incir hasadı, üreticisinin yüzünü güldürdü. Temmuz başında başlayan incir ihracatı önceki dönemlere göre bir hayli hızlı başladı. Geçen yıl bir ayda 378 bin dolar taze incir ihraç edilirken bu sene 30 günde bu rakam 1 milyon 400 bin dolara çıktı.

Aydın'ın verimli topraklarında yetişen taze incir, dayanıklılığı ve lezzeti nedeniyle dış pazarda ilgi görüyor. Şu ana kadar 33 ülkeye gerçekleştirilen ihracatta ilk sırada Almanya ve Hollanda yer alıyor.

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada, incirde sezona çok hızlı başlandığını, bunun da ihracatçıyı sevindirdiğini söyledi.

Hava kargoyla taşımacılığın hızlandığını hatırlatan Uçak, şöyle devam etti:

"Hava kargoyla sofralara çabuk ulaşan incire Avrupa ülkelerinden çok ciddi bir talep var. Şu anda Aydın bölgesinde toplanan incirlerimizi ihraç ediyoruz. Bursa'da da ürünleri almaya başladığımızda ihracatımız katlanacaktır. Bu başarıda üretici, sivil toplum kuruluşları ve ihracatçıların el ele vermesinin büyük etkisi var. Çok büyük gözüken sorunları küçük dokunuşlarla çözüyoruz."

Türk incirinin kalitesinin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Uçak, bu lezzet ve kalitesinden dolayı dünya ülkelerinin soflarında yer almaya devam edeceğini kaydetti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde incir üretim ve ihracatı yapan İbrahim Acar da geçen yıla göre incirin 10 gün erken hasat edildiğini belirterek, kalitenin ise önceki senelere göre daha kaliteli olduğunu ifade etti.

Bahçelerde tek tek toplanan incirin büyük bir titizlikle kasalara konulduğunu aktaran Acar, "Depolara geldikten sonra ebatlarına göre ayırıyoruz. Bunun içinde güneş yanığı veya çatlak varsa onları da ayıklıyoruz. Daha sonra 2 derecedeki soğuk hava depolarında 8 saat bekletip ihracata hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.

Dövizdeki artışın piyasaya da yansıdığına dikkati çeken Acar, incirin kilosunun buradan 18 liradan çıktığını bildirdi.

Avrupa'ya sanayi amaçlı incir de gönderdiklerine işaret eden Acar, "Dondurma, pasta ve kek gibi sektörlerde kullanılıyor. Bunlar çok popüler bir ürün. Taze ürün kesildikten sonra eksi 40 derecede dondurulup gönderiliyor. Avrupa'daki pasta, kek ve dondurmada incir görürseniz o mutlaka Türk ürünüdür." ifadesini kullandı.

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