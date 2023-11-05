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        İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan protestoculara polis müdahalesi

        Adana'da ABD ve İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan gruba, polis ekipleri biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:55 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:05
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        İncirlik'e girmeye çalışan gruba müdahale
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin´e yönelik saldırıları nedeniyle Adana'daki ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü önünde protesto gösterisi düzenleme kararı aldı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul'dan 3 Kasım günü araçlarıyla hareket eden konvoy, bugün sabah Adana'ya giriş yaptı.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın da çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelenler de ana konvoyla birleşti. Polis ekipleri, üs çevresindeki cadde ve sokakları kapatarak güvenlik önlemi aldı. Grubun, Sezai Karakoç Bulvarı'nda belirlenen alanda miting yapmasına izin verildi.

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        Konvoyun üs çevresine yaklaştığı saat 14.00 sıralarında gruptan bazıları tarlalar üzerinden üsse girmeye çalıştı. Atlı polisler ve çevik kuvvet ekipleri, grubu dağıtmak için biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.

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