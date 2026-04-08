İncirliova’da trenin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın’ın İncirliova ilçesinde trenin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, Karabağ Kavşağı hemzemin geçitte gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle hemzemin geçitte Mehdi Artut’a (69) tren çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Artut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Mehdi Artut’un cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.