İncüğez Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, şelalenin, 1451 yılında yaptırılan Küre-i Hadid Camisi ile kaya mezarlarının, kaya tünellerinin ve tapınakların da içinde yer aldığı vadide bulunduğunu söyledi. Saklı kalan şelalenin keşfedilerek kentin tanıtımına ve turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Ertuğrul, "Yaklaşık 30 metre mesafeden suyun döküldüğü bir şelale. Bu şelaleyi besleyen su, köyün içinden doğuyor" dedi.

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Ertuğrul, bölgenin yeteri kadar tanıtılmadığını, bundan sonra tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceklerini belirterek, "Yine aynı mevkide 'saklı mağara' ismini verdiğimiz mağaramız var. İçinde çok değişik şekillerin olduğu, hakikaten renk cümbüşü ve şekil zengini bir mağaramız var. Bunlar bölgemizin hakikaten saklı kalmış güzellikleri, değerleri diye düşünüyorum" diye konuştu.