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Akılalmaz olay bir zincir markete meydana geldi. Markette çalışan kasiyer, kendisine "İndirimli ürün olarak ne var?" diye soran kadına 'Maske, duş jeli, kadın pedi, çay bardağı seti" yanıtını verdi. Bu yanıtın sonrasında ise kadının kocası kasiyere, "Bir 'bayana' böyle denmez" dedi.

Kasiyer ise şahsa, "Öncelikle bayan değil kadın" yanıtı verdi. Şahıs ise, "Ha bayan ha kadın ikisi de aynı diyerek sen benim karıma kadın pedi falan söyleyemezsin" diyerek kasiyere saldırdı.

Feci şekilde darbedilen kasiyerin ise 19 yaşında olduğu ve özel bir üniversitede tam burslu olarak bilgisayar mühendisliği okuduğu öğrenildi.

Saldırıya uğrayan kasiyer ise "Benim kasiyer olarak görevim 'spot ürünler' dediğimiz indirimli ürünleri her müşteriye nazikçe hatırlatıp isterseniz bunlara da bir göz atabilirsiniz demek" dedi.