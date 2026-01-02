İnegöl'de 2 hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaza saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Yıldırım caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Yusuf A. (20) yönetimindeki hafif ticari araç, İnegöl Caddesi üzerinden yola çıkan Gökhan A. (35) yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

DHA'nın haberine göre; kazada sürücülerden Yusuf A. ile araçta bulunan Hamza Ç. (20) ile diğer araçta olan yolcu Tuba A. (33) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.