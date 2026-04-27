        İnegöl'de alkollü sürücüye 92 bin lira ceza

        İnegöl'de alkollü sürücüye 92 bin lira ceza

        Bursa İnegöl'de Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında aldığı derbi galibiyetinin ardından yapılan kutlamalar sırasında alkollü araç kullanan sürücüye 92 bin 500 lira para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 03:25 Güncelleme:
        Alkollü sürücüye ceza yağdı

        Galatasaray'ın derbi maçından galibiyetle ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturarak ilçe genelinde kutlama yaptı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri, bir triportörün trafikte kontrolsüz şekilde ilerlediğini fark etti.

        DHA'nın haberine göre, durdurulan aracın sürücüsü Hüseyin İ'ye (50) yapılan alkolmetre testinde 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL ve muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 92 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

        Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, triportör 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

