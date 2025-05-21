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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnegöl'de babasının kullandığı traktörün altında kalan küçük kız kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        İnegöl'de babasının kullandığı traktörün altında kalan küçük kız kurtarılamadı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralanan 7 yaşındaki Nur Bayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 02:44 Güncelleme: 21.05.2025 - 02:46
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        Babasının kullandığı traktörün altında kalan küçük kız kurtarılamadı
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        Olay, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Paşaören Mahallesi'nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Mehmet B. (38) ailesini alıp traktör ile tarlasını sürmeye gitti.

        Mehmet B. tarlasını sürdüğü sırada, geri manevra yapınca tarlada gezinen 7 yaşındaki kızı Nur'u fark etmeyerek üzerinden geçti. Başının üzerinden lastiğin geçtiği çocuk ağır yaralandı. Kızını ezen baba, şok geçirdi.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Ağır yaralanan 7 yaşındaki Nur Bayrak, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kız ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre; 7 yaşındaki Nur Bayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İnegöl
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