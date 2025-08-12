Habertürk
        İnegöl'de çay ocağı işletmecisi, dükkanında ölü bulundu | Son dakika haberleri

        İnegöl'de çay ocağı işletmecisi, dükkanında ölü bulundu

        Bursa İnegöl'de bir süredir kendisinden haber alınamayan kişinin, çalıştırdığı çay ocağında cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 01:28 Güncelleme: 12.08.2025 - 01:30
        Çalıştırdığı çay ocağında ölü bulundu
        Olay, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Egemen Sokak'ta bulunan çay ocağında meydana geldi.

        Kendisinden bir süredir haber alınamayan Berat Demirtaş'ın (40) ailesi, iş yerine gitti. Çay ocağının kapısının kilitli olduğunu gören aile polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DÜKKANINDA ÖLÜ BULUNDU

        İtfaiyenin kapıyı kırarak açmasının ardından çay ocağına giren polis ve sağlık ekipleri Demirtaş’ı hareketsiz halde buldu.

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan incelemede Berat Demirtaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Demirtaş’ın öldüğünü öğrenen ailesi büyük üzüntü yaşadı.

        Berat Demirtaş’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Bursa
        #haberler
        #İnegöl
        #Son dakika haberler
