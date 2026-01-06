Habertürk
Habertürk
        İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Bursa İnegöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 01:11 Güncelleme: 06.01.2026 - 01:12
        İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi.

        Bursa'dan İnegöl yönüne seyir halinde olan Muhammed Burak K. (30) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde yavaşlayan Hasan K. (33) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle Muhammed Burak K. yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Reyhan K. (27) ile diğer araçtaki yolcular Pelin K. (31) ve Tuana K. (6) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi

        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi

        #Bursa
        #haberler
        #İnegöl
        #Son dakika haberler
