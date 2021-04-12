Bulaşıcı, viral bir hastalık olan influenza (grip),dünyada çok önemli bir rahatsızlık olarak görülmemesine karşın, her yıl yaklaşık 500 bin insanın ölümüne neden oluyor. Dünyada tedavisi en kolay ama en ölümcül hastalıkların başında gelen grip (infulenza),tedavisinde ciddi önlemler alınmadığı takdirde ölüme varan ağır sonuçlara neden oluyor.

İNFLUENZA NEDİR?

İnfluenza ya da bilinen adıyla grip, solunum yollarını enfekte eden, akut viral enfeksiyondur. Soğuk algınlığı gibi bir diğer solunum yolu enfeksiyonuyla karşılaştırıldığında daha ağır geçirilir.

Gribin, A, B ve C olmak üzere üç türü vardır. En sık olarak A ve B tipi grip görülür.

NASIL BULAŞIR?

Gripte özellikle A ve B türü çok bulaşıcıdır. Virüsler, grip olan kişinin konuşması, hapşırması veya öksürmesi sonucu havaya saçılan damlacıkların solunması ile, virüs bulaşmış yüzeye temas sonucu ya da eller aracılığıyla kişiden kişiye bulaşır.

Grip olan kişilerle aynı ortamda bulunmak, bir metre çapındaki alan için temas olarak kabul edilir. Virüsler, bulaştıkları yerde 2 ila 8 saat canlı kalabilirler.

GRİP (İNFLUENZA) BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Koltuk altından ölçülen 38°C ve üzeri ateş,

- Titreme,

- Kuru öksürük,

- Boğaz ağrısı,

- Burun akıntısı ve tıkanıklığı,

- Baş ağrısı,

- Kas ve eklem ağrıları,

- Şiddetli halsizlik,

- İshal,

- Nadiren kusma.

TEDAVİSİ NASILDIR?

Tedavi için influenza virüsüne direkt etkili dört antiviral ilaç (Amantadin, Rimantadin, Zanamivir, Oseltamivir) bulunmaktadır. Zanamivir ve oseltamivir grip tedavisinde diğerlerine göre etkilerinin fazla olması, direnç geliştirme ihtimallerinin ve yan etkilerinin daha az olması nedeniyle daha fazla tercih edilmektedir. Bu ilaçlar, hastalık başladıktan sonraki ilk 48 saat içinde (Hatta ilk 24 saat içinde daha etkili) alınırsa etkili olmaktadır.

Ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar, burun akıntısını ve tıkanıklığını giderici ilaçların kullanılması, yatak istirahati, bol sıvı alınması, hasta odasının sık sık havalandırılması grip tedavisinin temel taşlarıdır. Ayrıyeten eller sık sık yıkanmalıdır. Antibiyotikler, influenza virüsüne karşı etkili olmadıkları için kullanılmamalıdır.

KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRABİLİR?

- 65 yaş ve üstündeki kişiler,

- Kronik hastalığı olan kişilere: Kronik kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, şeker hastalığı ve benzeri hastalığı olanlar,

- Bağışıklık sistemleri zayıflamış olan kişilere: Kanser hastaları, bağışıklık sistemi hastalığı olanlar, organ ve kemik iliği nakli yapılan kişiler,

- Uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve gençler,

- Hastanelerde çalışan doktor, hemşire, hastabakıcılara; kreş ve huzurevleri çalışanları,

- Yüksek risk grubundaki kişilerle yakın temasta olan kişiler,

- İlk üç aydan sonra hamile kadınlar,

- Altıncı ayından itibaren bebekler,

- Çevresindeki insanlarda grip bulunan kişiler.

İNFLUENZADAN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

En etkili yol grip aşısı olmaktır. Ancak; hijyen, el yıkama, maske kullanımı ve kalabalık ortamlardan uzak durulması grip karşısında alınabilecek pratik günlük yöntemlerdir.