'Informo' sergisi açıldı

Türkiye'de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunmak için Nazlı Keçili tarafından kurulan ve 2012'den bu yana çok yönlü bir sanat platformu olarak varlığını sürdüren Artkolik, 'Informo' sergisinde Mina Lodrik, Sedef - Mehmet Ali Karamehmet, Burcu Şendir, Didem İnselel, Emine Erdem, Nilgün Keçeli, Zeynep Mutlu gibi sanatseverleri ağırladı. Nazlı Keçeli ve Başak Avcı, misafirlerin her biriyle ilgilenirken eserler hakkında da bilgi verdi.

Nazlı Keçeli - Başak Avcı

Yüzyıllar ve ekolleri içinde çizim, sanatsal sürecin her aşamasında kavramsal araç olmaya devam ediyor. Latince kökenli 'Informo' terimi, çağdaş sanatın kodlarının ve geleneksel referanslarının ötesinde, yeni bir dilin keşfedilme süreci gibi düşünce, form ve fiziksel tecrübe arasındaki bağlantıları açığa çıkarıyor.

Başak Avcı'nın resimleri ve kağıt çalışmalarındaki düşünsel ve doğrudan yinelenen jestleri, 'dünya' olarak tanımladığı şeye dair hakim algılarını da açığa çıkaran deneyimleridir. Artkolik'in Arnavutköy'deki mekânında 6 - 31 Mart tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Başak Avcı - Didem İnselel