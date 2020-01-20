ING Bank açılış ve kapanış saatleri 2020

ING Bank çalışma saatleri ve çalışma günleri, bu bankada işlem yapmak isteyen müşteriler tarafından merak ediliyor. İşte 2020 yılında ING Bank açılış ve kapanış saatleri...

ING BANK MESAİ GÜNLERİ VE SAATLERİ 2020

ING Bank hafta içi her gün sabah 09.00’da mesaiye başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Öğlen bir saatlik bir mola veren banka daha sonra 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.

ING Bank şubeleri; hafta sonları, resmi tatil günlerinde, milli ve dini bayramlarda kapalıdır.

ING BANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ING merkez binası, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır. ING merkez şubesine 0212 335 10 00 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz. 0 850 222 0 600 numaralı telefon bankacılığı ile 7 gün 24 saat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.