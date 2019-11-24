İngiliz ajanın Büyükada'dan ayrılma anı ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

İngiliz ajanın Büyükada'dan ayrılma anı ortaya çıktı

Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada’daki evinden Karaköy'e dönerken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı

James Gustaf Edward Le Mesurier

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, Karaköy'deki ofisinin önünde 11 Kasım'da ölü bulundu. Le Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evinden, 9 Kasım'da ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Le Mesurier'in 9 Kasım cumartesi günü saat 18.07'de eşiyle birlikte evlerinden çıktığı görülüyor. James Gustaf Edward Le Mesurier ve İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber, evdeki görevlilerin kullandığı elektrikli araca biniyor. Çift, araçta bulunan biri kadın, iki görevliyle birlikte iskeleye doğru ilerliyor. Elektrikli aracı kullanan kişinin evin bahçıvanı olduğu öğrenildi. Çift daha sonra Karaköy'deki ofise geçti. Le Mesurier'in 11 Kasım'da sabaha karşı cansız bedeni bulundu.

EŞİ İFADESİNDE O GÜNÜ ANLATMIŞTI

Emma Wingber, emniyete verdiği ifadede sağlık kuruluşlarına yakın olmak amacıyla Karaköy'e döndüklerini ifade etmişti.

Wingber’in, “Son dönemlerde aşırı stres nedeniyle uyku ve psikolojik ilaç kullanmaya başladı. 2-3 gün önce Adalar’da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla home ofis olarak kullandığı bu adrese geldik ifadelerine yer verdiği öğrenilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sarıyer'de kaygan yolda zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi
GÜNDEMFaciadan dönüldü! Tam 8 araç
Son dakika... Yargıtay'dan emsal karar! Gürültü yapana 2 yıl hapis! - Haberler
GÜNDEMYargıtay'dan gürültü yapanlara 2 yıl hapis!
Af yasası 2019 son dakika haberleri ! Af yasası çıktı mı? Son gelen açıklamalar ve son gelişmeler
GÜNDEMAf yasası son dakika haberleri 2019!
Direksiyon başında uyuyan sürücü Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına çarpıyordu
GÜNDEMUyur sürer!
Son dakika... Eve giren hırsızı çatıya kilitledi! - Haberler
GÜNDEMHırsızı çatıya kilitledi!
Bakan Selçuk ve 81 ilden gelen öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler
GÜNDEMÖğretmenler Başöğretmenin huzurunda...
Son dakika... Öğretmenler Günü kutlu olsun... 82 yaşındaki öğrenci, "ilk öğretmen"ini unutmadı!
GÜNDEM82 yaşındaki öğrenci, "ilk öğretmen"ini unutmadı!
Bakan Selçuk'tan 'Şiddet sıfır öğretmenler pekiyi' paylaşımı - Haberler
GÜNDEM'Şiddet sıfır öğretmenler pekiyi'
Son dakika... 25 kilometre kaçtı! Kelepçeli firar! - Haberler
GÜNDEM25 kilometre kaçtı! Kelepçeli firar!
Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul’da yakalandı
GÜNDEMOrganize suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X