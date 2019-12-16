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İngiliz ajanın şüpheli ölümünde yeni gelişme

İstanbul Beyoğlu’ndaki evinin önünde ölü bulunan James Gustat Edward Le Mesurier’in Adlı Tıp Raporu çıktı. Ortaya çıkan rapora göre Le Mesurier’in ölümü “Yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması” denildi.

James Gustaf Edward Le Mesurier
HABERTURK.COM

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu’ndaki evinin önünde 11 Kasım günü ölü bulunmuştu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polis olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı. Eşi İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winberg’in verdiği ifadeye göre, eşi Le Mesurier’in psikolojik sorunlar olduğunu ve gece uyumadığı için uyku hapı aldığını söyledi.


 

AYAĞINDAKİ KIRIKLAR YÜKSEKTEN DÜŞMEYE BAĞLI

Olayla ilgili sürdürüler soruşturmada, birçok güvenlik kamera görüntüleri elde edildi. İncelemeler sürerken Adlı Tıp Raporu da ortaya çıktı. Ortaya çıkan rapora göre, Le Mesurier’in ölümü “yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması” denildi. Ayaklarındaki kırıklar, ayak üstü düşmeden kaynaklandığı belirtildi. Kan ve doku örneklerinin incelendiği, kanında uyku ilaçlarından başka bulguya rastlanılmadığı ve doku örneklerinden de farklı bir DNA çıkmadığı belirlendi.

 

 

 

 

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