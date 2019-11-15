Pencerede boğuşma izi yok

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, eski askeri istihbarat subayı ve Suriye'de faaliyet yürüten Beyaz Baretliler'in kurucusu olan Le Mesurier’le ilgili çok yönlü incelemeyi sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda, Le Mesurier’in Beyoğlu’ndaki evde son görüştüğü yakın arkadaşı Faruk Habib'in ifadesi alındı.

“NE BU TEDİRGİNLİK”

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifade veren Kanada vatandaşı Faruk Habib, pazar günü saat 16.00 sıralarında ofiste Le Mesurier ile görüştüğünü doğruladı. aHabib, Le Mesurier’e, Adalar'daki evden niye geldiklerini sorduğunu belirterek “Tedirgindi. Hastaneye gittiğini öğrendim. 'Neden böyle tedirginsin’ dedim. Saat 18.00 sıralarında ofisten ayrıldım. Ofiste eşi ile Mesurier dışında kimse yoktu" dedi. Habib, bir gün sonra arkadaşının ölümünü duyduğunda çok üzüldüğünü ifade etti. Polisin, ifadesini aldığı Le Mesurier’in eşine de Habib ile olan görüşmeyi sorduğu, onun da ifadesinde Habib'in anlattıklarını doğruladığı öğrenildi.

PENCEREDE BOĞUŞMA İZİ YOK

Olayla ilgili incelemesini derinleştiren polis, Le Mesurier’in atladığı pencerede herhangi bir boğuşma ya da sürtünme izine rastlanılmadı. Dosyaya giren başka bir ayrıntı ise Le Mesurier’in ölü bulunduğunda üzerinde iç çamaşırı ve atlet olmasıydı. Le Mesurier ve eşinin cep telefonlarını ve dizüstü bilgisayarlarının incelemesi sürüyor.