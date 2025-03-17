İngiliz - Amerikan Cocker Spaniel Köpekleri

Cocker türü köpekler, tüylü sevimli görüntüleri, uzun kulakları ve özellikle masum bakışlarıyla pek çok kişinin kalbini fethetmişlerdir. Önceden avcılık amacıyla kullanılan Cocker’lar, özellikle kuş avı konusunda usta olarak tanınırlardı. Bugün tüm dünyada popüler hale gelen Cocker cinsi köpeklerin nasıl ortaya çıktığına ve türlerine göz atalım… Cocker kelimesini isim olarak almaları, çulluk avlamak için kullanıldıklarından kaynaklanır. Coocker köpeklerin anavatanı, İngiltere olarak bilinse de aslında Golden türünün ufak bir cinsi olan bu köpekler, Cocker Spaniel isminden de tahmin edileceği üzere İspanya kökenlidir. Daha sonra İngiltere’ye giden köpeklerin farklı cinslerle bir araya getirilmesi sonucunda da Cockler’ların iki yeni türü ortaya çıkmıştır. İngiltere’den Amerika’ya 1800’lü senelerde gelen İngiliz Cocker’lar, Amerikan Cocker Spaniel köpeklerinin ortaya çıkmasının sağlamıştır. İngiliz Cocker ve Amerikan Cocker olarak karşımıza çıkan bu köpek türleri arasında iklime bağlı olarak bazı değişiklikler meydana gelmiştir. İngiliz Cocker ve Amerikan Cocker arasındaki temel farklar gözle görülür hale gelmeye başladığında, bu köpekleri iki ayrı tür olarak isimlendirmeye karar vermişlerdir. Peki daha detaylı bakacak olursak, iki türün arasındaki farklar neler?

İngiliz Cocker Spaniel Cocker ile Amerikan Spaniel Cocker ırkının arasındaki bazı fiziksel farklar;

- Amerikan Spaniel Cocker’ın tüyleri, İngiliz Cocker Spaniel Cocker ırkının tüylerine göre daha kısadır.

- Amerikan Spaniel Cocker’ların bacakları, İngiliz Spaniel Cocker’ların bacaklarına göre daha kısadır.

- Amerikan Spaniel Cocker’ların kulakları, İngiliz Spaniel Cocker ırkının kulaklarına göre daha küçüktür.

- Amerikan Spaniel Cocker’ların burunları, İngiliz Spaniel Cocker’ların burunlarına göre daha küçük ve küt biçimdedir.

Uzun kulaklı köpek cinslerinden biri olan Cocker’ları en sevimli yapan nedenlerden biri de uzun kulakları… İngiliz ve Amerikan olmak üzere iki türü olan Cocker cinsi köpeklerle ilgili bazı sorular merak ediliyor. Evde köpek beslemek isteyenlerin seçimleri, Cocker Spaniel cinsi köpeklerden yana ise; Amerikan Cocker tüy döker mi, Amerikan Cocker özellikleri nelerdir gibi soruların cevapları merak edilmektedir. İngiliz yavru Cocker ırkı sahiplenmek isteyenler de benzer konuları merak ederler. O halde Cocker cinsi köpeklerin özelliklerini sıralayalım.

İngiliz - Amerikan Cocker Spaniel Köpek Özellikleri ve Bakımı