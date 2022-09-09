KRALİÇE 2. ELIZABETH'İN SERVETİ NE KADAR?

Kraliçe resmi olarak servetini hiçbir zaman açıklamadı. Sunday Times'ın en son açıkladığı İngiltere'nin en zenginleri listesinde Kraliçe 2'nci Elizabeth'in tahmini servetinin 350 milyon sterlin (yaklaşık 480 milyon dolar) olduğu belirtildi.