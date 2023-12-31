Tom Wilkinson hayatını kaybetti
'The Full Monty', 'Shakespeare In Love' ve 'In The Bedroom' gibi filmlerle tanınan İngiliz oyuncu Tom Wilkinson, 75 yaşında hayata veda etti
İngiliz oyuncu Tom Wilkinson'dan hayranlarını üzen haber geldi. Usta oyuncu, 75 yaşında vefat etti.
Tom Wilkinson, 1997 yapımı 'The Full Monty' ile Bafta kazanmış ve 26 yıl sonra filmin televizyon için uyarlanan dizisinde de rolünü tekrar canlandırmıştı. Wilkinson, toplamda altı Bafta adaylığının yanı sıra 'Michael Clayton' ve 'In The Bedroom' ile iki Oscar adaylığı elde etmişti.
Yapılan açıklamada, Tom Wilkinson'ın eşi ve ailesiyle birlikte evindeyken aniden öldüğü belirtildi. Ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.
"TOM ZARAFETİN TİMSALİYDİ"
Tom Wilkinson ile 2007 yapımı 'Michael Clayton'da birlikte rol alan George Clooney, oyuncuyu "zarafetin timsali" olarak andı. Variety Dergisi'ne verdiği demeçte rol arkadaşına övgüler yağdıran Clooney, "Tom her projeyi daha iyi hale getirdi. Her oyuncuyu daha iyi yaptı. O zarafetin timsaliydi ve hepimiz onu çok özleyeceğiz" sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.
TOM WILKINSON HAKKINDA
Toplamda 130'dan fazla film ve TV yapımında yer alan Tom Wilkinson, 1995 yapımı 'Sense and Sensibility' ve 2013 yapımı 'Belle' gibi dönem dramalarında olduğu kadar, 1998'de Jackie Chan'in karşısında Rush Hour ya da 2008'de Guy Ritchie'nin 'RocknRolla'sı gibi filmlerde suç dehalarını canlandırırken de çok başarılı performanslar sergiledi.
Ayrıca 2008 yapımı mini dizi 'John Adams'ta ABD'li politik figür 'Benjamin Franklin'i canlandırarak Emmy ödülü ve The Kennedys'te John F Kennedy'nin babası 'Joe' rolüyle Emmy adaylığı kazandı. 2014'te Selma filminde Başkan Lyndon B Johnson'ı canlandırdı ve 'The Grand Budapest Hotel' ve 'Girl with a Pearl Earring' filmlerinde rol aldı.
Tom Wilkinson, Kraliyet Dramatik Sanat Akademisi'nde (RADA) eğitim aldıktan sonra tiyatro ve televizyon çalışmalarına yöneldi. İlk büyük ekran rolünü 1986 yılında Jeffrey Archer'ın çok satan romanından uyarlanan 'First Among Equals' adlı mini dizide aldı.
O projede birlikte kamera karşısına geçtiği Diana Hardcastle ile 1988'de evlendi. Çift 2011'de 'The Kennedys' ve 2014'te aksiyon filmi 'Good People'da da karı koca rolünü karşılıklı oynamıştı. Çiftin Alice ve Molly adında iki kızları vardı.
Tom Wilkinson, ekran dışında da ayakları yere basan ve ünü reddederek kendi halinde yaşamayı seçen biri olarak tanınıyordu. Bir röportajında şöyle “Sokağa çıkıp rahatça gezmeyi ve tanınmamayı çok seviyorum." 2005 Yeni Yıl Onur Ödülleri'nde Tom Wilkinson, tiyatroya ve sinemaya hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluğu Nişanı (OBE) ile onurlandırılmıştı.
Fotoğraflar: AP, Reuters