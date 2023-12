1 Şurada Paylaş!









İngiliz oyuncu Tom Wilkinson'dan hayranlarını üzen haber geldi. Usta oyuncu, 75 yaşında vefat etti.

Tom Wilkinson, 1997 yapımı 'The Full Monty' ile Bafta kazanmış ve 26 yıl sonra filmin televizyon için uyarlanan dizisinde de rolünü tekrar canlandırmıştı. Wilkinson, toplamda altı Bafta adaylığının yanı sıra 'Michael Clayton' ve 'In The Bedroom' ile iki Oscar adaylığı elde etmişti.