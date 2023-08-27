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        Haberler Gündem 3. Sayfa İngiliz turiste 20 bin TL ceza!

        'Drift' yapan İngiliz turiste 20 bin TL ceza!

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ATV ile drift yapan İngiliz turist Mohammed Zeeshan Qamar'a 20 bin 342 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 19:39 Güncelleme: 27.08.2023 - 19:39
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        İngiliz turiste 20 bin TL ceza!
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Datça Yolu'ndaki boş bir arazide ATV ile drift yapıldığını fark etti.

        Polis ekipleri, İngiliz turist Mohammed Zeeshan Qamar'a 20 bin 342 TL para cezası kesip, ehliyetine 2 ay el koydu.

        Öte yandan, İngiliz turistin drift yapma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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        #MARMARİS
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