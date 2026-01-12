Habertürk
        İngiliz viyola virtüözü Timoty Ridout İDSO sahnesinde!

        İngiliz viyola virtüözü Timoty Ridout İDSO sahnesinde!

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 16 Ocak'ta dünyaca ünlü viyola virtüözü Timothy Ridout'u ağırlıyor. Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde Vaughan Williams'ın Viyola İçin Süit eseri ile Beethoven'ın Sekizinci Senfonisi, şef Raoul Grüneis yönetiminde seslendirilecek

        Giriş: 12.01.2026 - 12:36 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:36
        İngiliz viyola virtüözü Timoty Ridout İDSO sahnesinde!
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), yeni yılın ilk konserinde 16 Ocak akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

        Klasik müzik repertuvarının seçkin eserlerinin seslendirileceği konserde, uluslararası başarılarıyla öne çıkan İngiliz viyola solisti Timothy Ridout sahnede olacak.

        Alanının en prestijli müzik organizasyonlarından biri kabul edilen Uluslararası Lionel Tertis Viyola Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görülen Timothy Ridout, teknik ustalığı ve yorum gücüyle dikkat çekiyor.

        Sanatçı, konserin ilk bölümünde İngiliz besteci Vaughan Williams’ın Viyola İçin Süit adlı eserini seslendirecek. Henüz sekiz yaşındayken viyola ile tanışan Vaughan Williams’ın bu çalgı için ürettiği en değerli eserlerden biri olan süit, viyolanın zengin tını dünyasını dinleyiciyle buluşturacak.

        Raoul Grünei̇s
        Raoul Grünei̇s

        İDSO DenizBank Konserleri kapsamında gerçekleştirilecek bu özel akşamın ikinci bölümünde ise Ludwig van Beethoven’ın dokuz senfonisinden en kısa ve en neşeli senfonisi olan Sekizinci Senfoni müzikseverler ile buluşacak. Orkestra, bu enerjik ve esprili yapıtı deneyimli şef Raoul Grüneis yönetiminde yorumlayacak.

        Şef: Raoul Grünei̇s

        Solist: Timothy Ridout, vi̇yola

        Program:

        Vaughan Williams, Viyola için Süit

        Ara

        Ludwig van Beethoven, Senfoni No.8 Op.93

