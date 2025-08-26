Premier Lig'de yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Manuel Akanji'nin Manchester City'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'ın da ilgilendiği Akanji için Sarı-Kırmızılı kulübe kötü haber geldi.

The Sun'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetimi, Manchester ekibi ile anlaşmaya vardı ancak savunma oyuncusunun İngiltere'den ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Ayrıca Crystal Palace'ın transfer için devreye girerek Galatasaray’ın 15 milyon Euro'luk teklifine karşılık verdiği ve 17 milyon Euro değerinde, daha yüksek bir teklif sunduğu öne sürüldü.