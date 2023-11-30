Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam İngiltere, 12 yıl önce Çin'den gelen pandalara veda ediyor

        İngiltere, 12 yıl önce Çin'den gelen pandalara veda ediyor

        İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği, 12 yıl önce Çin'den çiftleşmek üzere Edinburgh'daki hayvanat bahçesine getirilen 2 pandanın Çin'e geri döneceğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere, Çin'den gelen pandalara veda ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği'nden yapılan açıklamada, Edinburgh Hayvanat Bahçesi'ne 2011 yılında Çin'den çiftleştirilmek üzere getirilen Yang Guan ve Tian Tian isimli iki pandanın 12 yılın sonunda Çin'e geri döneceği ifade edildi.

        PANDEMİ SEBEBİYLE ANLAŞMA UZATILMIŞTI

        Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile Birleşik Krallık Yaban Hayatı Koruma Derneği arasında pandaların hayvanat bahçesinde kalması ve çiftleştirilmesi için 2011'de 10 yıllık bir anlaşma yapıldığı fakat pandemi sebebiyle bu anlaşmanın 2 yıl daha uzatıldığı belirtilerek pandaların Aralık ayı itibarıyla Çin'e geri döneceği vurgulandı.

        PANDALARI GÖRMEK İÇİN SON GÜN

        Edinburgh Hayvanat Bahçesi, pandaların bakıcısı olan Andy'nin çektiği fotoğrafları paylaşarak pandaları ziyaret etmek için bugün son gün olduğunu ifade etti. Bulundukları süre boyunca çiftleşme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtilen pandalar için İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği İcra Kurulu Başkanı David Field şunları söyledi:

        "Bir milyondan fazla türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve doğal dünyamızın krizde olduğu bir dönemde Yang Guang ve Tian Tian, milyonlarca insana doğayı önemsemeleri için ilham vererek inanılmaz bir etki yarattı. Pandaların bu yılki ayrılışına gösterilen bu ilave ilgi, İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği'nin aktif olarak dahil olduğu koruma amaçlarıyla ve daha genel olarak doğayla çok daha fazla insanı buluşturmamızı sağladı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #panda
        #İngiltere
        #İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği,
        #Edinburgh Hayvanat Bahçesi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        61 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı! 4'ünde HIV çıktı!
        61 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı! 4'ünde HIV çıktı!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
        Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
        "Enflasyon da olmasın zam da yapmayın"
        "Enflasyon da olmasın zam da yapmayın"
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler