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        Haberler Dünya İngiltere'de bir adam haksız yere 38 yıl hapis yattı | Dış Haberler

        İngiltere'de bir adam haksız yere 38 yıl hapis yattı

        İngiltere'de Peter Sullivan, 30 yaşında cinayetten hüküm giydi. 38 yıl hapiste kalan Sullivan'ın suçsuz olduğu DNA sonuçları sonucu ortaya çıktı ve mahkeme tarafından aklandı. Sullivan'ın İngiltere tarihinde en uzun süre haksız yere hapis yatan kişi olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 23:13 Güncelleme: 13.05.2025 - 23:13
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        38 yıl sonra aklandı
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        İngiltere'de Peter Sullivan isimli kişi, 21 yaşındaki Diane Sindall'ı öldürme iddiasıyla 38 yıl hapis yattı.

        DNA sonuçları sonucunda suçsuz olduğu ortaya çıkan Sullivan, 30 yaşında girdiği hapishaneden 68 yaşında çıktı.

        BBC'nin haberine göre; Sullivan, kızgın olmadığını ifade ederken, kız kardeşi Kim Smith "Onlar evlatlarını kaybetti ve onu geri getiremeyecekler. Ancak biz Peter'i kurtarabildik." dedi.

        Toplamda 14113 gün hapishanede kalan Sullivan'ın İngiltere'de haksız yere en uzun süre hapis yatan kişi olduğu bildirildi.

        Sullivan ise "Bana yapılan yanlıştı ancak bu bir hayatın korkunç bir şekilde kaybedildiğini değiştirmiyor." şeklinde konuştu.

        *Fotoğraf: Ben Whitley/ AP

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