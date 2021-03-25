AA

İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan Batley Okulu'nda bir öğretmen, din bilgisi dersinde Müslümanların tepkisini çeken karikatürleri gösterdi.

Öğrencilerin haber verdiği veliler, okul önünde protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, öğretmenin istifa etmesini istedi.

Karikatürlere tepki gösterenler arasında yer alan İmam Muhammed Amin Pandor, yaptığı açıklamada, "Okulda yaşananlar karşısında dehşete düştük. Bu kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Kullanılan tüm kaynakların çıkarıldığını ve öğretmenin açığa alındığını öne süren Pandor, "Soruşturma açılmasını talep ettik ve içimizden bazılarının soruşturma ekibinde yer almasını istedik. İleride böyle bir şeyin yeniden yaşanmaması için okulla birlikte çalışacağız." açıklamasını yaptı.

OKUL ÖZÜR DİLEDİ

Okul Müdürü Gary Kibble, velilere gönderdiği e-postada derste kullanılan "uygunsuz kaynak" için özür diledi.

Kibble, "Soruşturmada derste kullanılan kaynağın tamamen uygunsuz ve okul topluluğumuzun üyelerine yönelik büyük bir incitme kapasitesine sahip olduğu ortaya çıktı." dedi.

Söz konusu karikatürlerin kullanılan kaynaklar arasından kaldırıldığını açıklayan Kibble, başka uygunsuz içeriklere yer verilmemesi için de din bilgisi dersinin müfredatını inceleyeceklerini duyurdu.