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        Haberler BBC Sağlık İngiltere'de çorba ve sıvı mama diyeti Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde etkili oldu

        İngiltere'de çorba ve sıvı mama diyeti Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde etkili oldu

        İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) 900 kalorilik sıvı diyeti Tip 2 diyabet hastalarının kilo vermesine yardımcı oldu. Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan araştırmaya göre bu kişilerin hastalıklarında da gerileme (remisyon) görüldü

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 06.08.2024 - 15:02 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:02
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        Çorba ve sıvı mama diyeti Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde etkili oldu
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        Woman drinking a shake Getty Images

        Çorba ve shake karışımlarındaki besinlerin doğru dengelenmesine dikkat ediliyor.

        İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) 900 kalorilik sıvı diyeti Tip 2 diyabet hastalarının kilo vermesine yardımcı oldu.

        Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan araştırmaya göre bu kişilerin hastalıklarında da gerileme (remisyon) görüldü.

        Uzmanlar, düşük kalori diyetine doktor tavsiyesi olmadan başlanmaması gerektiğini hatırlatıyor.

        BBC Sağlık Editörü Michelle Roberts'ın haberine göre, NHS, Tip 2 diyabet hastalarını günde 900 kaloriyi aşmayan sıkı bir sıvı diyet ile tedavi etmek için özel bir program başlattı.

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        Bu rejimde hastalar birkaç ay boyunca sadece sıvı mama, çorba ve öğün yerine geçen özel barlar ile besleniyor.

        Ardından kademeli olarak sağlıklı katı gıdalara geçiyorlar.

        Lancet'te yayımlanan araştırmaya göre, NHS önce yüzlerce katılımcıdan bu bir yıllık diyet programı tamamlamalarını istedi.

        Diyeti yapan her üç katılımcıdan biri yaklaşık 16 kilo verdi ve hastalıklarında gerileme (remisyon) görüldü.

        Ancak tedavinin en zor kısmının bu zorlu diyete gün be gün uyabilmek olduğu belirtiliyor.

        Diyabet kontrol altına alınamadığında çok daha ciddi sağlık sorunlarına, aynı zamanda gözler ve sinirlerde hasara neden olabiliyor.

        Oxford Üniversitesi'nde diyet ve obezite üzerine çalışan Dr. Nerys Astbury, "Gerilemenin ne kadar süreceğini ve gelecekte diyabetin ortaya çıkması riskini nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Öte yandan tüm hasta gruplarında, özellikle de Tip 2 diyabet hastalarında kilo vermenin sağlığa büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz" diyor.

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        Tip 2 diyabet nedir? Kilo vermek neden önemli?

        Kandaki şeker (glikoz) seviyesinin fazla yükseldiği Tip 2 diyabet, sık görülen bir hastalık.

        Vücut, kan şekerini kontrol eden insülin hormonunu yeterince üretemediğinde ya da doğru şekilde kullanamadığında ortaya çıkan bu hastalık, bazı durumlarda obezite ile ilişkilendiriliyor.

        Bunun sebebi, aşırı kilolularda yağın, insülin üreten pankreas organında fazla birikebilmesi.

        Kilo kaybı, tüm bu süreci geriye çevirebiliyor.

        Otoimmün bir hastalık olan Tip 1 diyabette ise aşırı kilo bir faktör değil.

        Tedavi neleri kapsıyor?

        Hastalar, NHS'in masraflarının tamamını karşıladığı rejim programına hiçbir para vermeden katılabiliyor.

        Diyet ve egzersiz tavsiyelerinin verildiği randevuların yanında aile doktoru da hastaların takibini yapıyor.

        Uzmanlar rejime harfiyen uydukları takdirde programın çok sayıda insanın hayatını değiştirebileceğini söylüyor.

        Rejim programına; 18-65 yaş aralığında olup son altı yılda Tip 2 diyabet teşhisi konan, vücut kitle indeksi 27 kg/m2'nin üzerinde (beyaz etnik gruplar için) ya da 25 kg/m2'nin üzerinde (siyahlar, Asya kökenliler ya da diğer etnik gruplar için) olanlar katılabiliyor.

        • Diyabet nedir ve nasıl başa çıkılır?
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        • Yeni araştırmaya göre dünyada tip 1 diyabet vakaları 2040'a kadar ikiye katlanabilir
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