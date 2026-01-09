İngiltere'de hastaneye yatışlarda artış

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) yayımladığı son verilere göre, grip nedeniyle hastanelerde tedavi gören hasta sayısı bir önceki haftaya kıyasla yüzde 9 artarak 2 bin 924'e yükseldi, böylece son iki haftadır düşüş gösteren grip vakalarında yeniden artış kaydedildi.

Norovirüs ve Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören hasta sayısı da haftalık bazda artarken, hastanelerdeki genel yatak doluluk oranı yüzde 5 artarak yüzde 92'ye yaklaştı.

Geçen hafta ambulans ekiplerinin hastanelere gerçekleştirdiği hasta teslim sayısı 101 bin 177 iken, bu veri geçen yılın aynı haftasına göre 5 bin 100'den fazla artış anlamına geldi. Verilerin, yılın en yoğun gecelerinden biri olan yılbaşı gecesini de kapsadığı belirtildi.

Buna rağmen, ortalama ambulans teslim süresi 37 dakika 44 saniye ile geçen yıla göre 16 dakikadan fazla kısaldı ancak bir önceki haftaya kıyasla bu süre uzadı.

NHS, bu kış sezonunda şimdiye kadar 18,6 milyon grip aşısı uygularken, bu, geçen yılın aynı dönemine göre yarım milyondan fazla artış anlamına geldi. Grip aşısı için halen binlerce randevunun mevcut olduğu bilgisi paylaşıldı.

"HASTANEYE YATIŞLARDA YENİDEN ARTIŞ YAŞANDI" NHS Ulusal Tıbbi Direktörü Profesör Meghana Pandit, kış aylarının sağlık sistemi açısından henüz en zorlu aşamasına girilmediğine işaret etti. Pandit, "Geçen hafta grip ve diğer solunum yolu virüsleri nedeniyle hastaneye yatışlarda yeniden artış yaşandı. Soğuk hava koşulları, acil servislerde solunum rahatsızlığı bulunan kırılgan hasta sayısını ve buzlanmaya bağlı düşme ve yaralanmaları da artırıyor" ifadesini kullandı. Sağlık çalışanlarının yoğun baskı altında özveriyle çalışmaya devam ettiğini dile getiren Pandit, halka ihtiyaç halinde sağlık hizmetlerine başvurmaktan çekinmemeleri ve grip aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu. "SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ BASKI SÜRÜYOR" İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting de yayımlanan verilerin, sağlık sistemi üzerindeki baskının sürdüğünü gösterdiğini ifade etti. Bakan Streeting, "Soğuk hava dalgası ön saflardaki hizmetler üzerinde yeni baskı oluşturuyor. Grip özellikle yaşlılar, küçük çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için ciddi sonuçlar doğurabilir. Aşı en etkili korunma yoludur" değerlendirmesinde bulundu.