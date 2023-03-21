İngiltere'de Kuran yakacağını duyuran aşırı sağcı Paludan'ın Ada'ya girişi yasaklandı

Getty Images Rasmus Paludan, 21 Ocak'ta Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde, Kuran yakma eylemi düzenledi

Birçok Kuran yakma olayının arkasındaki isim olan ve aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan’ın benzer bir eylem için İngiltere’ye girmesi yasaklandı.

Paludan kuzeyindeki Wakefield kentinde Kuran yakma eylemi yapmak istediğini duyurmuştu.

Geçen Şubat ayında İngiltere’nin kuzeyindeki bu kentte bir okulda, Kuran’a zarar verdikleri için dört öğrenci okuldan uzaklaştırılmıştı.

Pazar günü Twitter’dan bir video yayınlayan Paludan, şehre gelerek, “demokratik olmayan güçlere karşı mücadele edeceğini” iddia etmişti.

Aşırı sağcı siyasetçi, Ramazan ayının başlaması ile aynı gün Kuran yakma eylemi yapacağını duyurmuştu.

İngiltere’nin güvenlikten sorumlu kabine yetkilisi Tom Tugendhat, Paludan’ın ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Rasmus Paludan, daha önce Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Paludan, Fransa ve Belçika'nın yanı sıra diğer bazı Avrupa ülkelerinde de benzer Kuran yakma eylemleri planlamaya çalıştı. Bazı eylemleri sonrası ilgili kentlerde olaylar çıktı.

Türk büyükelçiliği önünde Kuran yaktı

2023 Ocak ayının sonunda Stockholm’deki Türk büyükelçiliği önünde Kuran yakmış, bu olay İsveç ve Türkiye ilişkilerine etki etmişti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ifade özgürlüğü bağlamında eyleme izin verildiğini söylemiş, "Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez" mesajı vermişti

Erdoğan bu olay sonrası açıklamasın, Stockholm'ün NATO üyelik başvurusuna destek verilmeyeceğini söylemişti.

Paludan’ın eylem tehdidi Ingiltere parlamentosunda da gündem oldu.

Wakefield kentinden İsçi Partisi milletvekili olan Simon Lightwood, Avam Kamarası’ndaki oturumda hükümete seslenerek Paludan’ın ülkeye girişinin nasıl engelleneceğine dair güvence istedi.

Kabine yetkilisi Tom Tugendhat, Paludan’ın ziyaretinin halkın yararına olmayacağının göründüğünü ve ülkeye giriş izni verilmeyeceğini söyledi.

Tugendhat, Paludan'ın izlenen isimler listesine alındığını da kaydetti.

Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan 2019’da yapılan seçimlerde yüzde 1,8’lik bir oy oranına ulaşmıştı.