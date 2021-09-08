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İngiltere'de tartışmalı vergi kararı duyurusu yapıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede ihtiyacı olan milyonlarca kişinin sosyal bakımını finanse etmek amacıyla vergi mükelleflerinin ulusal sigorta katkılarında yüzde 1,25 artış yapılacağını duyurdu.

İngiltere'de tartışmalı vergi kararı duyurusu yapıldı
İngiltere vergi artışına gidiyor
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AA

Johnson, parlamento oturumunda yaptığı konuşmada, Nisan 2022'den itibaren ulusal sigorta katkı paylarının yüzde 1,25 artırılacağını belirtti.

Söz konusu artışla hükûmetin Ulusal Sağlık Hizmetine (NHS) daha fazla para yatıracağını söyleyen Johnson, ülkedeki uzun vadeli sosyal bakım sorunlarının da çözüleceğini ifade etti.

Johnson, bugün açıkladığı sosyal bakım reformu planındaki artış maliyetlerinin bireyler ve işletmeler arasında bölüneceğini ve daha fazla kazananların daha fazla ödeyeceğini dile getirdi.

Boris Johnson'ın açıkladığı sosyal bakım reformu planının parlamento tarafından da onaylanması gerekiyor.

Yeni katkı oranıyla hükûmetin her yıl 12 milyar sterlinden fazla para toplaması planlanıyor.

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