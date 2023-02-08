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İngiltere'de Türk toplumu ve hayır kuruluşları depremzedelere yardım için harekete geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, İngiltere'deki Türk toplumu ve İngiliz hayır kuruluşları, depremzedelere yardım için harakete geçti.

İngiltere'de Türk toplumu ve hayır kuruluşları depremzedelere yardım için harekete geçti
BBC TÜRKÇE

Hélène Daouphars / BBC

yardım BBC
Yardım bugün Londra'dan yola çıkacak ve Pazarcık, Gölbaşı ve Elbistan'a ulaşmaları bir hafta sürecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, İngiltere'deki Türk toplumu ve İngiliz hayır kuruluşları, depremzedelere yardım için harakete geçti.

Türkiye kökenlilerin yoğun bir şekilde yaşadığı Kuzey Londra'da, binlerce kişi deprem bölgelerine gönderilmek üzere giyecek, bebek bezi ve battaniye bağışladı.

32 yıldır Londra'da yaşayan Hüseyin Sanacı, nakliyat işi yapıyor ve felaketin etkilediği bölgeden.

Depremin ardından, insani yardım malzemeleriyle doldurmak üzere, 20 bin sterline üç büyük kamyon kiraladı.

Sanacı ve ekibi Türk toplumuna yardım çağrısı yaptı ve çağrı kısa sürede büyük bir karşılık buldu.

Sanacı "Bu gidişle, tüm yardım malzemelerini koyacak yerimiz kalmayacak" diyor.

yardım BBC

Kamyonlar, bugün Londra'dan yola çıkacak ve Pazarcık, Gölbaşı ve Elbistan'a ulaşmaları bir hafta sürecek.

Luton kenti merkezli İngiliz Türk Derneği'nin Sözcüsü de, Londra'daki "tüm toplulukların" yardım çağrılarına verdiği yanıtın "çok duygusal" olduğunu vurguladı.

Toplanan 300 kutu kıyafet, tıbbi malzeme ve bebeklere yönelik yardımı, Londra'daki Heathrow Havaalanı'nda Türk Havayolları'na ait bir kargo uçağına yüklenmesine yardım eden Ali Üstün aynı zamanda Luton Türk Toplumu Derneği'nın başkanı.

Üstün "Luton ve çevresindeki bütün topluluklar yardıma koştu. Sadece Luton'da 20 bin sterlin toplandı ama sanırım Londra'da 200 ila 300 bin sterlin bağış alındı" diyor.

Ali Topaloglu, from the Nottingham Turkish Community, is part of a campaign asking for donations of tents, blankets and clothes for Turkey, as well as money for food parcels.

İngiliz Kızılhaçı da, yardım çağrısı yapan ilk büyük İngiliz hayır kurumlarından biri oldu.

Kuruluş, Türk Kızılayı ve Suriye Arap Kızılayı ile ortak çalışıyor ve şimdiden "bu kritik saatlerde destek sağladığını" belirtiyor.

depremzedeler Getty Images

Deprem bölgesinde yaralananların ve sağ kalanların bir çoğu, evlerini ve sahip oldukları her şeyi kaybetti. Dondurucu soğukta yaşam mücadelesi veriyorlar.

Yardım çağrısı yapan bir diğer büyük İngiliz hayır kurumu da Oxfam.

Kuruluş "koruma, su, hijyen, barınma ve gıda yardımı yaptıklarını ve büyük yıkımın ardından insanların uzun vadeli ihtiyaçlarını değerlendirdiklerini" belirtti.

Aralarında Save the Children, Unicef ve Sınır Tanımayan Doktorlar'ın da bulunduğu birçok hayır kuruluşu yardım kampanyaları başlattı.

İngiliz tıbbi yardım kuruluşu UK-Med'in Başkanı David Wightwick de, kuruluştan bir ekibin nerelerde en acil yardımın gerektiğini tespit etmek için Türkiye'ye gittiğini belirtti.

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