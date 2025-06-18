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        Haberler Ekonomi Para İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta beklentilere paralel gerçekleşti - Para Haberleri

        İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta beklentilere paralel gerçekleşti

        İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 3,4 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:34
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        İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 3,4
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        İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

        Buna göre, nisanda yüzde 3,5 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 3,4 olarak ölçülerek, piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

        Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon da beklentiler dahilinde yüzde 3,5 oldu.

        ONS Başekonomist Vekili Richard Heys, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yıllık enflasyonun mayısta kısıtlı değişim gösterdiğini belirterek, bu ay hava yolu ve akaryakıt ücretlerinin gerilediğini kaydetti.

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