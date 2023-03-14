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İngiltere'de yüzlerce kişi hükümetin düzensiz göçle mücadele yasa tasarısını protesto etti

İngiltere hükümetinin düzensiz göçü engellemek için hazırladığı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısına karşı çıkan yüzlerce kişi Parlamento meydanında toplanarak tepkisini dile getirdi.

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AA
  • İngiltere'de yüzlerce kişi hükümetin düzensiz göçle mücadele yasa tasarısını protesto etti

    Londra'da parlamento önünde düzenlenen protestoya, İtfaiye Teşkilatı Sendikası ile göçmenlere sığınma hakkı verilmesini savunanlar katıldı.

     

     
  • İngiltere'de yüzlerce kişi hükümetin düzensiz göçle mücadele yasa tasarısını protesto etti

    Taslağa ilişkin mecliste yapılan ilk değerlendirmede yasayı desteklemeyeceğini söyleyen İskoçya Ulusal Partisi'nin İngiltere parlamentosundaki lideri Stephen Flynn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal bir ülkede ve toplumda ihtiyacı olanların korunması gerektiğini söyledi.

     

     
  • İngiltere'de yüzlerce kişi hükümetin düzensiz göçle mücadele yasa tasarısını protesto etti

    Yasa tasarısının göçmenlerin hepsini aynı şekilde damgaladığını belirten Flynn, "Karşıt oy kullanacağım ve diğer arkadaşlarımın da aynısını yapacağını umuyorum." diye konuştu. Flynn, hükümetin insan hakları örgütlerine kulak vermesi gerektiğini de vurgulayarak, "Problem burada. Dinlemiyorlar, önemsemiyorlar. İnsanları önemsemiyorlar." dedi.

     

     

     
  • İngiltere'de yüzlerce kişi hükümetin düzensiz göçle mücadele yasa tasarısını protesto etti

    Düzenlemeyi, "göçmenlere karşı korkunç bir tasarı" sözleriyle eleştiren Flynn, Birleşik Krallık'ta göçmenlerin hoş karşılandığının altını çizdi.

     

     
  • İngiltere'de yüzlerce kişi hükümetin düzensiz göçle mücadele yasa tasarısını protesto etti

    Eylemin organizatörlerinden ve Sosyalist İşçi Partisi üyelerinden Tom Marshall da yaptığı değerlendirmede, Hong Kong, Ukrayna ve Afganistan dışında bir ülkeden gelen göçmenlerin İngiltere'den sığınma talep edemeyeceğini aktardı.

     

     
  • İngiltere'de yüzlerce kişi hükümetin düzensiz göçle mücadele yasa tasarısını protesto etti

    Marshall, Başbakan Rishi Sunak'ın halktan gelen talep doğrultusunda bu yasa tasarısının hazırlandığı açıklamalarına da tepki göstererek, "Muhafazakarlar bu ülke adına konuşmuyor." şeklinde konuştu.

     

     
  • İngiltere'de yüzlerce kişi hükümetin düzensiz göçle mücadele yasa tasarısını protesto etti

    TARTIŞMALI YASA DIŞI GÖÇ YASA TASARISI

    İngiliz hükümetinin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart’ta açıkladığı yeni yasa tasarısıyla, göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınması planlanıyor.

     

     
  • İngiltere'de yüzlerce kişi hükümetin düzensiz göçle mücadele yasa tasarısını protesto etti

    Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da güvenli üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.

     

     
  • İngiltere'de yüzlerce kişi hükümetin düzensiz göçle mücadele yasa tasarısını protesto etti

    Sınır dışı edilen düzensiz göçmenler, yasal hak arayışlarını ve sığınma taleplerini ise sınır dışı edildikten sonra yapacak. Ülkeye yasa dışı yollarla girenlere sığınma talebi hakkı verilmeyecek.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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