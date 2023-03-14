Yasa tasarısının göçmenlerin hepsini aynı şekilde damgaladığını belirten Flynn, "Karşıt oy kullanacağım ve diğer arkadaşlarımın da aynısını yapacağını umuyorum." diye konuştu. Flynn, hükümetin insan hakları örgütlerine kulak vermesi gerektiğini de vurgulayarak, "Problem burada. Dinlemiyorlar, önemsemiyorlar. İnsanları önemsemiyorlar." dedi.