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İngiltere'deki G7 toplantısına katılan Hindistan heyetindeki 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere'nin dönem başkanlığında Londra'da düzenlenen G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Hindistan heyetindeki iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Son dakika! G7 Zirvesinde korona krizi! 2 Hindistanlı'da...
G7 zirvesinde korona krizi! 2 Hintli...
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AA

Hint basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın başkanlığındaki heyet üyelerine uygulanan PCR testlerinde iki kişide Kovid-19 tespit edildi.

Bakan Jaishankar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün muhtemel Kovid-19 vakalarıyla temasta olduğumuzu öğrendik. Tedbir olarak ve diğerlerini riske atmamak adına görüşmelerimi çevrim içi gerçekleştirmeye karar verdim. Bu, bugün yapılacak G7 toplantısında da geçerli olacak." ifadesini kullandı.

Jaishankar'ın Kovid-19 testi pozitif çıkmazken, bakan ve diğer heyet üyeleri önlem olarak kendilerini tecrit etti.

G7 üyesi olmayan Hindistan, "Kovid-19 salgını sonrası gerçekleşen ilk yüz yüze zirve" olarak nitelenen toplantıya davet edilmişti. Jaishankar, dün ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile sosyal mesafe tedbirlerinin uygulandığı yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.

Bakan Jaishankar ayrıca, İngiltere'nin Hint kökenli İçişleri Bakanı Priti Patel ile buluşmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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