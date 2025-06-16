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        Haberler Dünya İngiltere'den vatandaşlarına İsrail uyarısı | Dış Haberler

        İngiltere'den, vatandaşlarına İsrail'de bulunduklarını bildirmeleri tavsiyesi

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'deki İngiliz vatandaşlarına orada olduklarını bildirmeleri tavsiyesinde bulunarak, bu amaçla resmi portal kurulacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 19:37 Güncelleme: 16.06.2025 - 19:37
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        İngiltere'den vatandaşlarına İsrail uyarısı
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        G7 Liderler Zirvesi kapsamında Kanada'da bulunan Starmer, basına yaptığı açıklamada, İsrail-İran geriliminin ardından İsrail'deki İngiliz vatandaşlarının orada olduklarını beyan etmeleri amacıyla hükümetin resmi portal kuracağını bildirdi.

        Starmer, "İsrail'deki İngiliz vatandaşları için bugün orada olduklarını beyan etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Bu nedenle bunun için resmi portal olacak." dedi.

        Bu adımın, diğer ülkelerin de benzer koruyucu tedbirler aldığı süreçte atıldığını belirten Starmer, "Sanıyorum tüm ülkeler de aynı şekilde gerekli koruma önlemlerini alıyor." ifadesini kullandı.

        Starmer, İsrail'e seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyeyi de hatırlattı.

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        Kanada'daki zirvede, Orta Doğu'daki gerilimin düşürülmesine odaklanılması gerektiğinin önemine işaret eden Starmer, çatışmanın tırmanmasının bölge genelinde ve ötesinde riskler oluşturabileceğine dikkati çekti.

        İngiliz hükümetinin vatandaşları için oluşturacağı söz konusu portalın, bugün içinde devreye girmesi öngörülüyor.

        İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

        İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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