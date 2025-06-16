İngiltere'den vatandaşlarına İsrail uyarısı

G7 Liderler Zirvesi kapsamında Kanada'da bulunan Starmer, basına yaptığı açıklamada, İsrail-İran geriliminin ardından İsrail'deki İngiliz vatandaşlarının orada olduklarını beyan etmeleri amacıyla hükümetin resmi portal kuracağını bildirdi.

Starmer, "İsrail'deki İngiliz vatandaşları için bugün orada olduklarını beyan etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Bu nedenle bunun için resmi portal olacak." dedi.

Bu adımın, diğer ülkelerin de benzer koruyucu tedbirler aldığı süreçte atıldığını belirten Starmer, "Sanıyorum tüm ülkeler de aynı şekilde gerekli koruma önlemlerini alıyor." ifadesini kullandı.

Starmer, İsrail'e seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyeyi de hatırlattı.

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Kanada'daki zirvede, Orta Doğu'daki gerilimin düşürülmesine odaklanılması gerektiğinin önemine işaret eden Starmer, çatışmanın tırmanmasının bölge genelinde ve ötesinde riskler oluşturabileceğine dikkati çekti.

İngiliz hükümetinin vatandaşları için oluşturacağı söz konusu portalın, bugün içinde devreye girmesi öngörülüyor.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.