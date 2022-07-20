İngiltere liderlik yarışında Sunak ve Truss finalde 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı için partinin meclis grubunda bugün yapılan son oylamada eski maliye bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss finale kaldı. Üç aday arasından en az oyu alan Ticaret Bakan Yardımcısı Penny Mordaunt elendi.

Kalan iki aday arasından, Muhafazakar Parti'nin yeni liderini ve dolayısıyla da İngiltere'nin yeni başbakanını partinin 160 binden fazla üyesi seçecek.

Seçimin galibi 5 Eylül'de açıklanacak.

Son oylamaya katılan adaylar ve oy dağılımı şöyle:

Rishi Sunak 137

Liz Truss 113

Penny Mordaunt 105

Salı günü Sky News televizyonunda yayımlanacağı duyurulan adaylar arasındaki üçüncü tartışma programı ise Rishi Sunak ve Liz Truss'ın katılmayacaklarını söylemelerinin ardından iptal edildi.

Karar, ikilinin Pazar günü ITV televizyonunda yayımlanan programda birbirleriyle sert şekilde tartışması sonrası alınmıştı.

Truss, Sunak'ı vergileri artırarak büyümenin önüne kesmekle suçluyor. Sunak, kendisinin de diğer tüm adaylar gibi vergileri azaltmak istediğini ancak bunu sorumlu bir şekilde yapacağını söylüyor.

Adayların tümü, başbakan olmaları halinde erken seçime gitmeyeceklerini ve Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Başbakan Boris Johnson'a yeni kabinede görev vermeyeceklerini söyledi.