İngiltere Lig Kupası yarı finali: Arsenal- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası yarı finali Arsenal- Newcastle maçına sahne oluyor. Preston ve Crystal Palace engellerini aşan Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu. Öte yandan son 16 turunda Chelsea, çeyrek finalde ise Brentford'u eleyen Newcastle yarı finalde Arsenal'in rakibi oldu. Peki, Arsenal- Newcastle maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...