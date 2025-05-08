İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında BoE Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere 5 üyenin politika faizini 25 baz puan, 2 üyenin 50 baz puan düşürme ve 2 üyenin ise yüzde 4,5'te sabit tutma yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Son iki yılda dezenflasyonda önemli ilerleme kaydedildiği ifade edilen açıklamada, bu ilerlemenin bankanın politika faizindeki kısıtlayıcı seviyeyi kademeli şekilde gevşetmesine olanak sağladığı ve böylece 25 baz puanla politika faizinin yüzde 4,25'e düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, kademeli gevşemeye rağmen politika faizinin enflasyonist baskılara karşı kısıtlayıcı olmaya devam ettiği belirtilerek yıllık enflasyonun martta yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleştiği anımsatıldı.

TİCARET POLİTİKALARINA YÖNELİK BELİRSİZİLİKLER YOĞUN

ABD'nin gümrük tarifeleri ve bu tarifelere karşı açıklanan misilleme adımları nedeniyle küresel ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin arttığına işaret edilen açıklamada, bu belirsizliklere bağlı olarak küresel ekonomik büyüme beklentilerinin zayıfladığı ancak söz konusu gelişmelerin İngiltere'de ekonomik büyüme ve enflasyon üzerinde olumsuz etkilerinin daha sınırlı olacağı ifade edildi.