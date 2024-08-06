İngiltere'nin Plymouth kentinde polis, aşırı sağcılara köpeklerle müdahale etti

İngiltere'de bir haftadır devam eden aşırı sağcı sokak olayları, güneydeki Plymouth kentine de sıçradı.

Kentte aşırı sağcıların yürüyüş yapacağı bilgisi üzerine ırkçılık karşıtları ve mülteci destekçileri yerel saatle 18.00'de (TSİ 20.00) Plymouth'un Guildhall meydanında bir araya geldi.

Eylemciler, "Nazi pislikler sokaklarımızdan çekilin" ve "Nefret değil sevgi" sloganları atarken, mültecilere ve sığınmacılara destek pankartları taşıdı. Aşırı sağcıların kentte eylem düzenleyeceği bilgisini alan çok sayıda bölge esnafı, iş yerlerinin kapılarına bugün açmayacaklarını belirten yazılar yapıştırdı. Irkçılık karşıtlarının toplanmasından bir saat sonra aşırı sağcılar da Guildhall meydanı karşısındaki bölgede toplanmaya başladı. Polis, iki tarafın bir araya gelmemesi için yoğun güvenlik önlemi aldı. REKLAM Karşıt görüşlü gruba küfürlü sloganlarla yanıt veren aşırı sağcıların yolu kapatması üzerine polis grubu iterek kaldırıma çıkarmaya çalıştı. Aşırı sağcılar bu sırada siyahi bir kadın polis memuruyla tartışma yaşadı. Bu sırada polisle arbede yaşayan aşırı sağcılardan yolun diğer tarafındaki karşıt görüşlü gruba teneke içecek kutuları ve pet şişe atanlar oldu.

Karşıt görüşlü grubun olduğu noktaya geçmeye çalışan aşırı sağcı grubun bulundukları yerden ayrılmasıyla olaylar daha da şiddetlendi. Polis, copla iki grubu bir araya getirmemek için müdahale ederken, atılan yabancı maddelerden etkilenen bir polis, meslektaşları tarafından alandan uzaklaştırıldı. Aşırı sağcı grubu kontrol etmekte güçlük yaşayan polise çevik kuvvet ekipleri ve köpekli polisler destek verdi. Atılan yabancı maddeler nedeniyle bazı araçlar zarar görürken, köpekli polisler bazı aşırı sağcıları gözaltına aldı.