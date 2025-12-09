İngiltere Premier Ligi'nde 14. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nin 14. haftasının final maçında Man United-West Ham takımları karşı karşıya geldi.

Man United, kendi sahasında oynanan karşılaşmada rakibi West Ham'a karşı eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da puanları paylaştı. Bu zorlu mücadelede Man United puanını 22'ye yükseltti.

Zorlu mücadelede ev sahibi Liverpool, rakibi Sunderland'ı eşitliği bozmaya yönelik tüm çabasına 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Liverpool bu maçtan sonra puanını 22'ye yükseltti ve haftayı iki takım da 1 puanla kapattı.

Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Chelsea, rakibi Leeds Utd'a karşı 3-1 mağlup olarak puan kaybetti. Chelsea'nın bu puan kaybı ile ev sahibi Leeds Utd puanını 14'e yükseltirken Chelsea 24 puanda kaldı.

Man. City, 14. haftada Fulham'ı deplasmanda 5-4 yenerek 28 puana yükseldi, Fulham ise haftayı 17 puanla kapadı.

Everton, deplasmanda AFC Bournemouth'u 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Newcastle Utd. evinde ağırladığı Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Newcastle Utd. 19 puana ulaşırken, Tottenham ise 19 puana yükseldi