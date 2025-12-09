Habertürk
        İngiltere Premier Ligi'nde 14. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 14. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 14. hafta maçları tamamlandı. Man. City ve Chelsea haftayı galibiyet ile tamamladı. Man United ve Liverpool ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 14. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 14. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
        İngiltere Premier Ligi'nin 14. haftasının final maçında Man United-West Ham takımları karşı karşıya geldi.

        Man United, kendi sahasında oynanan karşılaşmada rakibi West Ham'a karşı eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da puanları paylaştı. Bu zorlu mücadelede Man United puanını 22'ye yükseltti.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Liverpool, rakibi Sunderland'ı eşitliği bozmaya yönelik tüm çabasına 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Liverpool bu maçtan sonra puanını 22'ye yükseltti ve haftayı iki takım da 1 puanla kapattı.

        Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Chelsea, rakibi Leeds Utd'a karşı 3-1 mağlup olarak puan kaybetti. Chelsea'nın bu puan kaybı ile ev sahibi Leeds Utd puanını 14'e yükseltirken Chelsea 24 puanda kaldı.

        Man. City, 14. haftada Fulham'ı deplasmanda 5-4 yenerek 28 puana yükseldi, Fulham ise haftayı 17 puanla kapadı.

        Everton, deplasmanda AFC Bournemouth'u 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Newcastle Utd. evinde ağırladığı Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Newcastle Utd. 19 puana ulaşırken, Tottenham ise 19 puana yükseldi

        Zorlu deplasmanda Cry.Palace ev sahibi rakibi Burnley'i 1-0 mağlup etti.

        Aston Villa, bu hafta Brighton'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 4-3 ile konuk ekip Aston Villa oldu.

        Nott. Forest, deplasmanda Wolves'i 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Ligin 14. haftasında Arsenal ile Brentford karşılaştı. Arsenal rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 14. Haftanın Sonuçları
        02.12.2025 22:30
        Fulham
        4
        Manchester City
        5
        İY(1-3)
        02.12.2025 22:30
        AFC Bournemouth
        0
        Everton
        1
        İY(0-0)
        02.12.2025 23:15
        Newcastle United
        2
        Tottenham Hotspur
        2
        İY(0-0)
        03.12.2025 22:30
        Burnley
        0
        Crystal Palace
        1
        İY(0-1)
        03.12.2025 22:30
        Brighton & Hove Albion
        3
        Aston Villa
        4
        İY(2-2)
        03.12.2025 22:30
        Wolverhampton
        0
        Nottingham Forest
        1
        İY(0-0)
        03.12.2025 22:30
        Arsenal
        2
        Brentford
        0
        İY(1-0)
        03.12.2025 23:15
        Liverpool
        1
        Sunderland
        1
        İY(0-0)
        03.12.2025 23:15
        Leeds United
        3
        Chelsea
        1
        İY(2-0)
        04.12.2025 23:00
        Manchester United
        1
        West Ham United
        1
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 14. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		14 10 3 1 33 20
        2
        Manchester City
        		14 9 1 4 28 16
        3
        Aston Villa
        		14 8 3 3 27 6
        4
        Chelsea
        		14 7 3 4 24 10
        5
        Crystal Palace
        		14 6 5 3 23 7
        6
        Sunderland
        		14 6 5 3 23 4
        7
        Brighton & Hove Albion
        		14 6 4 4 22 4
        8
        Manchester United
        		14 6 4 4 22 1
        9
        Liverpool
        		14 7 1 6 22 0
        10
        Everton
        		14 6 3 5 21 -2
        11
        Tottenham Hotspur
        		14 5 4 5 19 5
        12
        Newcastle United
        		14 5 4 5 19 1
        13
        Brentford
        		14 6 1 7 19 -1
        14
        AFC Bournemouth
        		14 5 4 5 19 -3
        15
        Fulham
        		14 5 2 7 17 -3
        16
        Nottingham Forest
        		14 4 3 7 15 -8
        17
        Leeds United
        		14 4 2 8 14 -10
        18
        West Ham United
        		14 3 3 8 12 -12
        19
        Burnley
        		14 3 1 10 10 -13
        20
        Wolverhampton
        		14 0 2 12 2 -22

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 15. Hafta Maçları
        06.12.2025 15:30
        Aston Villa
        Arsenal
        06.12.2025 18:00
        Tottenham Hotspur
        Brentford
        06.12.2025 18:00
        AFC Bournemouth
        Chelsea
        06.12.2025 18:00
        Manchester City
        Sunderland
        06.12.2025 18:00
        Newcastle United
        Burnley
        06.12.2025 18:00
        Everton
        Nottingham Forest
        06.12.2025 20:30
        Leeds United
        Liverpool
        07.12.2025 17:00
        Brighton & Hove Albion
        West Ham United
        07.12.2025 19:30
        Fulham
        Crystal Palace
        08.12.2025 23:00
        Wolverhampton
        Manchester United
