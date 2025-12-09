İngiltere Premier Ligi'nde 14. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nde 14. haftanın sonuçları ve puan durumu
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 14. hafta maçları tamamlandı. Man. City ve Chelsea haftayı galibiyet ile tamamladı. Man United ve Liverpool ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 14. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
İngiltere Premier Ligi'nin 14. haftasının final maçında Man United-West Ham takımları karşı karşıya geldi.
Man United, kendi sahasında oynanan karşılaşmada rakibi West Ham'a karşı eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da puanları paylaştı. Bu zorlu mücadelede Man United puanını 22'ye yükseltti.
Zorlu mücadelede ev sahibi Liverpool, rakibi Sunderland'ı eşitliği bozmaya yönelik tüm çabasına 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Liverpool bu maçtan sonra puanını 22'ye yükseltti ve haftayı iki takım da 1 puanla kapattı.
Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Chelsea, rakibi Leeds Utd'a karşı 3-1 mağlup olarak puan kaybetti. Chelsea'nın bu puan kaybı ile ev sahibi Leeds Utd puanını 14'e yükseltirken Chelsea 24 puanda kaldı.
Man. City, 14. haftada Fulham'ı deplasmanda 5-4 yenerek 28 puana yükseldi, Fulham ise haftayı 17 puanla kapadı.
Everton, deplasmanda AFC Bournemouth'u 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Newcastle Utd. evinde ağırladığı Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Newcastle Utd. 19 puana ulaşırken, Tottenham ise 19 puana yükseldi
Zorlu deplasmanda Cry.Palace ev sahibi rakibi Burnley'i 1-0 mağlup etti.
Aston Villa, bu hafta Brighton'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 4-3 ile konuk ekip Aston Villa oldu.
Nott. Forest, deplasmanda Wolves'i 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Ligin 14. haftasında Arsenal ile Brentford karşılaştı. Arsenal rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.