        İngiltere Premier Ligi'nde 5. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 5. haftanın sonuçları

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 5. hafta heyecanı tamamlandı. Ligde 15 puanla Liverpool lider ve hemen ardında onu 10 puanla Arsenal takip ediyor. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 5. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Giriş: 23.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 5. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
        İngiltere Premier Ligi'nin 5. haftasının kapanışında, Arsenal ile Man. City karşı karşıya geldi.

        Chelsea'yı konuk ettiği İngiltere Premier Ligi maçında 2-1 galip gelen Man United, bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı; maçtan puansız ayrılan Chelsea ise haftayı 8 puan ile noktaladı.

        Everton'u konuk ettiği İngiltere Premier Ligi maçında 2-1 galip gelen Liverpool, bu sonuçla puanını 15'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Everton ise haftayı 7 puan ile noktaladı.

        Man. City, konuk olduğu Arsenal ile 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonucun ardından Arsenal 10 puana ulaşırken, Man. City 7 puana yükseldi.

        Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Man United, Chelsea'yı 2-1 yenerek toplamda 8 puana yükseldi.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Brighton, rakibi Tottenham'ı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Leeds Utd, deplasmanda Wolves'i 3-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        İngiltere Premier Ligi'nin 5. haftasında Burnley ile Nott. Forest arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Cry.Palace, deplasmanda West Ham'ı 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Fulham evinde konuk ettiği Brentford'u 3-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Sunderland, evindeki mücadelede rakibi Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        Ligin 5. haftasında oynanan mücadelede AFC Bournemouth ile Newcastle Utd. karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 10 puana, konuk ekip ise 6 puana sahip oldu

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 5. Haftanın Sonuçları
        20.09.2025 14:30
        Liverpool
        2
        Everton
        1
        İY(2-0)
        20.09.2025 17:00
        Brighton & Hove Albion
        2
        Tottenham Hotspur
        2
        İY(2-1)
        20.09.2025 17:00
        Wolverhampton
        1
        Leeds United
        3
        İY(1-3)
        20.09.2025 17:00
        Burnley
        1
        Nottingham Forest
        1
        İY(1-1)
        20.09.2025 17:00
        West Ham United
        1
        Crystal Palace
        2
        İY(0-1)
        20.09.2025 19:30
        Manchester United
        2
        Chelsea
        1
        İY(2-0)
        20.09.2025 22:00
        Fulham
        3
        Brentford
        1
        İY(2-1)
        21.09.2025 16:00
        Sunderland
        1
        Aston Villa
        1
        İY(0-0)
        21.09.2025 16:00
        AFC Bournemouth
        0
        Newcastle United
        0
        İY(0-0)
        21.09.2025 18:30
        Arsenal
        1
        Manchester City
        1
        İY(0-1)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 5. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		5 5 0 0 15 6
        2
        Arsenal
        		5 3 1 1 10 8
        3
        Tottenham Hotspur
        		5 3 1 1 10 7
        4
        AFC Bournemouth
        		5 3 1 1 10 1
        5
        Crystal Palace
        		5 2 3 0 9 4
        6
        Chelsea
        		5 2 2 1 8 5
        7
        Sunderland
        		5 2 2 1 8 2
        8
        Fulham
        		5 2 2 1 8 1
        9
        Manchester City
        		5 2 1 2 7 4
        10
        Everton
        		5 2 1 2 7 1
        11
        Manchester United
        		5 2 1 2 7 -2
        12
        Leeds United
        		5 2 1 2 7 -3
        13
        Newcastle United
        		5 1 3 1 6 0
        14
        Brighton & Hove Albion
        		5 1 2 2 5 -2
        15
        Nottingham Forest
        		5 1 2 2 5 -4
        16
        Burnley
        		5 1 1 3 4 -3
        17
        Brentford
        		5 1 1 3 4 -4
        18
        Aston Villa
        		5 0 3 2 3 -4
        19
        West Ham United
        		5 1 0 4 3 -8
        20
        Wolverhampton
        		5 0 0 5 0 -9

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 6. Hafta Maçları
