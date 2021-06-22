İngiltere, seyahat kısıtlamalarını hafifletiyor 0:00 / 0:00

Reuters

Halihazırda karantina ve test kurallarının hantallığı ve pahalılığı İngiltere’deki birçok kişinin AB ülkeleri de dahil olmak üzere çoğu ülkeye seyahat etmeleri esasen engellenmiş oluyor.

Avrupa'da Almanlardan sonra en büyük ikinci tatil harcaması yapan İngiliz turistlerin yokluğu Güney Avrupa ekonomilerine zarar verirken, İngiliz turizm sektörü kısıtlamalar nedeniyle yıkıcı bir gelir kaybından sarsılıyor.

Sağlık Bakanı Hancock, Sky News'e verdiği bir röportajda hükûmetin, insanların yurt dışında ailece tatil yapmalarına izin vermek istediğini, ancak bunu yapmanın güvenli olduğu zaman buna izin vereceklerini söyledi.

Aşılanmış kişilere yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin, ‘‘Aşı programının tüm amacı, kısıtlamaları kaldırabilmek ve insanların bu kurallar yerine aşı tarafından güvende tutulabilmesidir." ifadesini kullanan Sağlık Bakanı Hancock, "Bu nedenle, bazı durumlarda karantinaya girmek yerine bu test rejimini uygulamak için çift dozu almış kişiler için bir plan üzerinde çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

TATİL ZAMANI MI?

Ülkede seyahat kısıtlamalarına kaldırılmasına ilişkin çelişkili sinyaller veren İngiliz yetkililer, Hindistan'da tespit edilen Delta varyantı yayılırken uluslararası seyahati açmak için çok hızlı davranmaktan imtina ediyor.

İngiltere, 2020 yılında Covid-19’un ilk tespit edildiği süreçte karantina önlemlerini almakta geç davranmıştı.

AB ülkeleri, tam aşılı turistlerin testlerden veya karantinalardan kaçınmasına izin verecek ve seyahat etmenin güvenli olduğu AB bölgelerinin listesini genişletecek seyahat kısıtlamalarının yaz boyunca hafifletilmesi konusunda zaten anlaştılar, ancak İngiltere henüz benzer bir plan açıklamadı.

İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya ve Yunanistan da dahil olmak üzere Britanyalılar için popüler Avrupa tatil destinasyonları şu anda kırmızı listede derecelendiriliyor ve bu da geri dönen yolcuların üç pahalı Covid-19 testinden geçmesini ve dönüşte 10 gün boyunca izole olmasını gerektiriyor.

Öte yandan seyahat şirketleri hükûmete harekete geçmesi için baskı uyguluyor. İngiltere'nin önde gelen seyahat şirketleri ve uçak firmaları pandemiden kurtulmak için binlerce kişiyi işten çıkardı ve milyarlarca sterlin topladı.

Times gazetesi, perşembe gününden itibaren her iki doz Covid-19 aşısı olan İngilizlerin ağustos ayından itibaren karantinasız seyahat etmelerine izin vermek için bir gevşeme açıklanacağını bildirdi.

İngiltere, yaklaşık 128, 000 ölümle küresel olarak Covid-19'dan en yüksek yedinci ölüm oranına sahip, ancak yetişkinlerin yüzde 80'lik Covid-19 aşı dozunu ve yaklaşık yüzde 60'ı ikinci bir aşıyı alarak dünyadaki en hızlı aşılanma sürecine sahip.

İngiltere’de henüz aşı önerilmeyen çocukların nasıl seyahat edecekleri ise henüz belli değil. Sağlık Bakanı bunun üzerine de çalışıldığını söyledi ancak bir zaman çizelgesi vermedi.

Reuters: Guy Faulconbridge, Alistair Smout