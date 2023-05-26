İngiltere'ye net göçün geçen yıl rekor seviyede artarak 606 bine ulaştığı bildirildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, Aralık 2022'de sona eren yılda İngiltere'ye net göç 606 binle rekor seviyeye ulaştı.

ONS, bu artışın Avrupa Birliği (AB) dışından çalışmak ya da eğitim almak üzere İngiltere'ye gelenler ile Ukrayna ve Hong Kong'dan özel vize programları kapsamında gelenlerden kaynaklandığını belirtti.

Ancak, İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, geçen yıl göçteki rekor artışa rağmen, göç oranlarının son aylarda yavaşladığına dair veriler olduğuna işaret etti.

ONS, 2022'de yaklaşık 1,2 milyon kişinin eğitim, çalışma ve diğer gerekçelerle İngiltere'ye geldiğini, 557 bin kişinin ise ülkeyi terk ettiğini ortaya koydu.

Net göç, ülkeye gelen nüfustan ülkeden ayrılan nüfusun çıkarılmasıyla elde ediliyor.

Ülkeye net göç edenlerin sayısı 2021'de 488 bin olarak kayıtlara geçmişti.