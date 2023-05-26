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İngiltere'ye net göç edenlerin sayısı geçen yıl 600 bini aşarak rekor kırdı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığına göre, İngiltere'ye net göç geçen yıl rekor seviyede artarak 606 bine ulaştı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, 2022'de yaklaşık 1,2 milyon kişinin eğitim, çalışma ve diğer gerekçelerle İngiltere'ye geldiğini, 557 bin kişinin ise ülkeyi terk ettiğini açıkladı

İngiltere'ye net göç edenlerin sayısı geçen yıl 600 bini aşarak rekor kırdı
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AA

İngiltere'ye net göçün geçen yıl rekor seviyede artarak 606 bine ulaştığı bildirildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, Aralık 2022'de sona eren yılda İngiltere'ye net göç 606 binle rekor seviyeye ulaştı.

ONS, bu artışın Avrupa Birliği (AB) dışından çalışmak ya da eğitim almak üzere İngiltere'ye gelenler ile Ukrayna ve Hong Kong'dan özel vize programları kapsamında gelenlerden kaynaklandığını belirtti.

Ancak, İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, geçen yıl göçteki rekor artışa rağmen, göç oranlarının son aylarda yavaşladığına dair veriler olduğuna işaret etti.

ONS, 2022'de yaklaşık 1,2 milyon kişinin eğitim, çalışma ve diğer gerekçelerle İngiltere'ye geldiğini, 557 bin kişinin ise ülkeyi terk ettiğini ortaya koydu.

Net göç, ülkeye gelen nüfustan ülkeden ayrılan nüfusun çıkarılmasıyla elde ediliyor.

Ülkeye net göç edenlerin sayısı 2021'de 488 bin olarak kayıtlara geçmişti.

SUNAK NET GÖÇÜ AZALTMA VAADİ VERDİ

Foto: AP
Foto: AP

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, göçe ilişkin son verilerin açıklanmasının ardından ITV televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Rakamlar çok yüksek, bu kadar basit." ifadesini kullandı.

Sunak, hükümetin net göçü düşürmek istediğinin altını çizerek, göçün azaltılması için daha çok önlem sözü verdi, ancak belirli bir hedef ortaya koymadı.

İngiltere İçişleri Bakanlığında Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Robert Jenrick de parlamentoda yaptığı açıklamada, hükümetin toplam net göçü sürdürülebilir seviyelere indirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü kaydetti.

Jenrick, "Bu, manifestomuzda İngiliz halkına verdiğimiz ciddi bir söz ve bunu yerine getirme kararlılığımız da tereddütsüz." değerlendirmesinde bulundu.

HÜKÜMET YENİ ALINAN KARARLARIN NET GÖÇ ÜZERİNDE ETKİSİNİN OLACAĞINI ÖNGÖRÜYOR

Foto: AP
Foto: AP

Manş Denizi üzerinden her yıl on binlerce düzensiz göçmen İngiltere'ye geçiyor. Göçmen teknelerinin birçoğunun akıbeti denizde alabora olmakla sonuçlanınca çok sayıda göçmen hayatını kaybediyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti hükümeti, uzun yıllardan bu yana ülkeye göçün kontrol altına alınması ve azaltılmasına yönelik vaatlerini sıklıkla gündeme getiriyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 23 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, göçün azaltılması politikası kapsamında uluslararası öğrencilerin Ocak 2024 itibarıyla belirli koşullar dışında bakmakla yükümlü oldukları kişileri ülkeye getiremeyeceği bildirilmişti.

İçişleri Bakanı Suella Braverman da alınan söz konusu kararın net göç üzerinde somut etkisi olmasını beklediklerini ve net göçün orta vadede Kovid-19 salgını öncesi seviyelere düşmesini beklediklerini kaydetmişti.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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