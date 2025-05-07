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        Haberler Gündem Güncel İnşaat çalışmasında yol çöktü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İnşaat çalışmasında yol çöktü!

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yol çöktü. Çökme nedeniyle yer altından geçen doğalgaz borusu zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:31
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        İnşaat çalışmasında yol çöktü!
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        Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yol çöktü. Çöken yol ile birlikte doğal borusu zarar gördü.

        DHA'nın haberine göre İGDAŞ ekiplerinin çalışması ile gaz akışı kesilirken, yol önlem amacıyla kapatıldı.

        Olay saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak’ta meydana geldi. Sokakta devam eden inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.

        Çökme nedeniyle yer altından geçen doğalgaz borusu zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, gaz akışını kesti. Çöken yolun etrafı demir sac ile kapatılarak önlem alındı.

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