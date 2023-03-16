'İnşaat Demiri İzleme Sistemi' kuruluyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğe göre inşaat sektöründe faaliyet gösteren mükellefler tarafından kullanılmak üzere inşaat demirinin üretimi veya ithalatından inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil geçen tüm aşamalarda takip edilmesine imkân verecek bir sistemin (İDİS) kurulması uygun bulundu. Sistemin kuruluşundan Darphane sorumlu tutuldu.

GÜVENLİLKLİ ETİKET UYGULANACAK

Sistem kapsamında;

-İnşaat demiri üreten veya ithal eden mükellefler tarafından inşaat demirine güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işaret uygulanması, üretim faaliyetleriyle ilgili temel verilerin izlenmesi ve merkezi sisteme veri aktarılması,

-Veri girişi/paylaşımı yapılabilen yazılım ve/veya el terminal benzeri cihazlar ve/veya mobil uygulamalar aracılığıyla üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil teslim işlemlerinin izlenmesi ve takip edilmesi,

-Darphane tarafından bu işlemlere ilişkin verilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması,

zorunluluğu getirildi.