İnşaat geçen yıla göre yavaşladı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB),“Hazır Beton Endeksi” 2024 Mayıs Ayı Raporu’nu açıkladı. Rapor, mayıs ayında eşik değerin üstünde konumlanan Faaliyet Endeksi’nin geçen yıla kıyasla gerilemiş olmasının kritik olduğunu gösterirken Beklenti ve Güven Endeksi’nin düşük kalması, Faaliyet Endeksi’nin önümüzdeki dönemde artış trendine giremeyeceğine işaret etti.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koyuyor. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içerisinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan gösterge niteliğinde.

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Hazır Beton Endeksi 2024 Mayıs Ayı Raporu’na göre, nisan ayında eşik değerin altına düşen Faaliyet Endeksi yeniden pozitif tarafa geçti. Yılın ilk dört ayında negatif tarafta seyreden Beklenti ve Güven Endeksleri mayıs ayında bir önceki aya göre yükselmiş görünse de hâlâ eşik değerin altında görünüyor. Endekslerdeki bir önceki aya göre oluşan bu artış Hazır Beton Endeksi’ni eşik değerin üzerine çıkarmayı başaramadı.

Geride bıraktığımız mayıs ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalmış durumda. En fazla daralma Faaliyet Endeksi’nde görünüyor. Her ne kadar Faaliyet Endeksi mayıs ayında eşik değerin üstünde konumlansa da, endeksin geçen yıla kıyasla gerilemiş olması kritik olarak değerlendiriliyor. Beklenti ve Güven Endeksi’nin düşük kalması Faaliyet Endeksi’nin önümüzdeki dönemde artış trendine giremeyeceğine işaret ediyor. Tüm endekslerdeki gerileme Birleşik Beton Endeksini de aşağı çekti yorumu yapılıyor.