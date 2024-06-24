Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.748,11 %-0,22
        DOLAR 32,9017 %0,16
        EURO 35,3573 %0,56
        GRAM ALTIN 2.463,77 %0,53
        FAİZ 42,03 %-2,05
        GÜMÜŞ GRAM 31,33 %0,41
        BITCOIN 61.244,00 %-3,86
        GBP/TRY 41,8018 %0,56
        EUR/USD 1,0734 %0,38
        BRENT 85,60 %0,42
        ÇEYREK ALTIN 4.028,26 %0,53
        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat geçen yıla göre yavaşladı - Emlak Haberleri

        İnşaat geçen yıla göre yavaşladı

        Türkiye Hazır Beton Birliği'nin yayımladığı 2024 Mayıs Raporu, inşaat sektörünün geçen yıla göre yavaşladığını ortaya koydu. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 24.06.2024 - 16:42 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaat geçen yıla göre yavaşladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB),“Hazır Beton Endeksi” 2024 Mayıs Ayı Raporu’nu açıkladı. Rapor, mayıs ayında eşik değerin üstünde konumlanan Faaliyet Endeksi’nin geçen yıla kıyasla gerilemiş olmasının kritik olduğunu gösterirken Beklenti ve Güven Endeksi’nin düşük kalması, Faaliyet Endeksi’nin önümüzdeki dönemde artış trendine giremeyeceğine işaret etti.

        Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koyuyor. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içerisinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan gösterge niteliğinde.

        REKLAM

        Hazır Beton Endeksi 2024 Mayıs Ayı Raporu’na göre, nisan ayında eşik değerin altına düşen Faaliyet Endeksi yeniden pozitif tarafa geçti. Yılın ilk dört ayında negatif tarafta seyreden Beklenti ve Güven Endeksleri mayıs ayında bir önceki aya göre yükselmiş görünse de hâlâ eşik değerin altında görünüyor. Endekslerdeki bir önceki aya göre oluşan bu artış Hazır Beton Endeksi’ni eşik değerin üzerine çıkarmayı başaramadı.

        Geride bıraktığımız mayıs ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalmış durumda. En fazla daralma Faaliyet Endeksi’nde görünüyor. Her ne kadar Faaliyet Endeksi mayıs ayında eşik değerin üstünde konumlansa da, endeksin geçen yıla kıyasla gerilemiş olması kritik olarak değerlendiriliyor. Beklenti ve Güven Endeksi’nin düşük kalması Faaliyet Endeksi’nin önümüzdeki dönemde artış trendine giremeyeceğine işaret ediyor. Tüm endekslerdeki gerileme Birleşik Beton Endeksini de aşağı çekti yorumu yapılıyor.

        Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Nisan ayında eşik değerin altına düşen Faaliyet Endeksi mayıs ayında yeniden pozitif tarafa geçmiştir. Eşik değerin üstünde konumlansa da, Faaliyet Endeksi’nin geçen yıla kıyasla gerilemiş olması kritiktir. Beklenti ve Güven Endeksi’nin düşük kalması Faaliyet Endeksi’nin önümüzdeki dönemde artış trendine giremeyeceğine işaret etmektedir.” dedi.

        KONUT SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK BEKLENMİYOR

        İnşaat sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan THBB Başkanı Yavuz Işık, “Bir önceki yılın aynı ayına göre, nisan ayındaki ipotekli konut satışlarındaki %67,5’lik azalma, mayıs ayında %64 olarak devam etmiştir. Her ne kadar kredi faizleri mayıs ayında gerilemiş olsa da %60’ın üzerinde devam eden bir kredi faiz haddi ile konut sektöründe hareketlilik beklenmemektedir. Ekonomi yönetimi tarafından enflasyon ile mücadele programının oldukça sıkı bir şekilde uygulanıyor olması, yılın geri kalan kısmında politika faizinde aşağı yönlü ciddi bir hareket beklentisini ortadan kaldırmaktadır. Son çeyrekteki olası faiz indirimleri dahi sektörde beklenen hareketliliği getirmeyecektir.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        Aile Bakanlığı da itiraz etti! Tartışılan beraat kararı!
        Aile Bakanlığı da itiraz etti! Tartışılan beraat kararı!
        Marmara Denizi'nde yakalandı: Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
        Marmara Denizi'nde yakalandı: Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
        Getir ikiye bölünüyor
        Getir ikiye bölünüyor
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar